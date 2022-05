"Festinsieme": due giorni di sport, laboratori e incontri dedicati ai ragazzi di scuola media

Da oltre 25 anni la parrocchia di Fiorano porta avanti il GET Babele, in un’ottica di incontro e valorizzazione di ogni persona, nel rispetto delle differenze e scoprendo la ricchezza della diversità culturale e geografica. La positiva collaborazione con il Comune e con le altre realtà associative del territorio, ha permesso l’incontro di migliaia di persone lungo tutti questi anni. La parrocchia Insieme all’Unione dei Comuni, quindi al Comune fioranese, alle associazioni Ac Fiorano, Junior Fiorano, As Spezzanese, As Libertas, Babele, Lumen e alle scuole, vuole incontrare le famiglie dei ragazzi della scuola secondaria di I grado, allo scopo di creare momenti di partecipazione e riflessione rivolti ai più piccoli.

Sabato 21 maggio, alle ore 20.30, presso il Teatro Astoria, avrà luogo un particolare confronto tra l’arcivescovo Erio Castellucci e alcuni campioni sportivi: Cecilia Camellini (campionessa di nuoto paralimpico); Andrea Sala (allenatore di pallavolo); Lorenzo Sala (pallavolista in A1 e figlio di Andrea). L’incontro, intitolato “Vita ad alta quota” sarà moderato dal giornalista e scrittore Leo Turrini. Ingresso libero, purché muniti di mascherina.

Domenica 22 maggio, al Centro Sportivo Graziano Ferrari di Fiorano, dalle 15.00 alle 18.00, sono invitati i ragazzi con le famiglie per un pomeriggio di sport, giochi, laboratori. Libertas e Spezzanese organizzano giochi per i più piccoli, dove è necessario iscriversi. Palla tra due fuochi; palla rilanciata; staffette; palla al re; calcio da seduti e tanto altro. In palio buoni acquisto per le prime tre squadre: pizza, kebab, gelato. Lumen ha poi predisposto il laboratorio, a iscrizione, ‘Family Lab: stop motion’ al quale possono partecipare in coppia un genitore e un figlio. Primo turno dalle 15.30 alle 16.30. Secondo turno dalle 16.30 alle 17.30 Si può portare qualche fratellino/sorellina più piccolo/a. Educativa propone invece giocoleria per tutte le età. Due le mostre: ‘Babele per tutti: 25 anni coi ragazzi’ e ‘Officine della solidarietà’. Il pomeriggio si conclude con le premiazioni alle ore 18 e la consegna di un regalo per tutti i partecipanti. Segue fino alle 20 Ceninsieme con tigelle e pizza.

Le iscrizioni alle attività sono gratuite e si consiglia la prenotazione, telefonando in Segreteria Parrocchiale (tel. 0536.58.07.60 dal lunedì al sabato dalle 9.30 alle 11 30, eccetto giovedì dalle 17 alle 19) oppure scrivendo support@festinsieme.uno. È possibile iscriversi anche visitando il sito www.festinsieme.uno oppure inquadrando il QR riportato sui volantini.