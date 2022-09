Il Festival della Fiaba fa il pieno di pubblico. Tema della prossima edizione: la "Fortuna"

Si è conclusa con un tutto esaurito la nona edizione del Festival della Fiaba. Dalle fiabe alle conferenze e performance, il festival ha registrato una grande affluenza di pubblico al Filatoio e nei luoghi protagonisti della manifestazione situati nel quartiere adiacente al circolo culturale, da sempre punto nevralgico del festival. Un appuntamento che vuole essere anche un momento conviviale insieme, nella splendida e caratteristica location del Filatoio e dintorni.

"Il festival l'anno prossimo compirà i suoi primi 10 anni - dichiara la direttrice artistica del Festival, Nicoletta Giberti - e stiamo organizzando un'edizione molto speciale di cui ancora non possiamo anticipare nulla. Quello invece che possiamo rendere pubblico è il tema che sarà la fortuna. Un tema molto stimolante, la fortuna: il decimo arcano, la decima edizione. Un traguardo importante per il festival della fiaba che ad ogni edizione si è rinnovato, rinforzato e reinventato. La Fortuna dopo la Resa è ciò che ci attende umilmente grati. Il tema però può essere anche molto fraintendibile: infatti spesso si pensa alla fortuna come un qualcosa che accade per caso ma non è assolutamente così. La fortuna infatti arriva nel momento in cui siamo pronti ad accoglierla. Quindi, un viaggio attraverso la fortuna intesa come quell'abbondanza che, attraverso il cammino personale, il mettersi in gioco andando a sciogliere i propri nodi e indagando le proprie debolezze, ecco questo "cammino" apre le porte alla fortuna. Perché tutto quello che ci accade, non accade mai per caso".

Il Festival della Fiaba è patrocinato dalla Regione Emilia Romagna e dal Comune di Modena, oltre che dell'Università di Bologna, dipartimento di Scienze dell'Educazione.