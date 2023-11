Festivalori, "La finanza etica non è un affare tecnico, riguarda la vita di tutti"

"Il primo pensiero va alla Palestina, alla sofferenza di Israele, a questi due popoli che non riescono a trovare pace e che non troveranno mai la pace se si continua a ragionare con i criteri della guerra. Non credo che la conta dei bambini uccisi da una parte o dall'altra possa aiutare ad arrivare a una soluzione. Occorre un intervento internazionale, buon senso e grande responsabilità da parte di tutti". Con queste parole il sindaco di Modena, Gian Carlo Muzzarelli, ha inaugurato la seconda edizione di FestiValori, il festival della finanza etica promosso da Valori.it e Fondazione Finanza Etica che si concluderà domani, domenica 22 ottobre a Modena.

"Avremmo voluto iniziare FestiValori entrando subito nel vivo dei temi di questa edizione: legalità, mobilità sostenibile e comunità energetiche, economia di pace e commercio equo e solidale, donne e finanza, educazione finanziaria. Non possiamo invece non ricordare quello che sta accadendo in Medio Oriente - ha spiegato il direttore di Valori.it, Andrea Barolini -. Ogni giorno con il nostro lavoro cerchiamo di ricordare a tutti che l'umanità non può mai essere messa in discussione e che esistono delle regole che vanno rispettate anche nella guerra. Tutte le persone hanno la possibilità di scappare, questo invece è uno dei primissimi casi in cui una popolazione è intrappolata e non può fuggire dalla guerra".

La finanza etica non è un «affare tecnico», un «culto per iniziati», come ha spiegato il direttore di Fondazione Finanza Etica, Simone Siliani. "La finanza etica riguarda la vita, le scelte delle banche, ma anche quelle dei risparmiatori e dei cittadini, le scelte che tutti noi possiamo fare e che spesso non facciamo perché non ci preoccupiamo o non ci è data la possibilità di capire. Finanza etica è consapevolezza di quello che succede con i nostri soldi». Questo è l'obiettivo del festival organizzato a Modena. «Parliamo di un'economia di pace e di come si possono fare delle scelte diverse - ha aggiunto Siliani -. Scelgo la finanza etica perché solo così posso essere sicuro che con i miei soldi non finanzio le armi".

Di "Braccia finanziarie del crimine organizzato" ha discusso l'ex procuratore nazionale antimafia ed ex presidente del Senato, Pietro Grasso, che da Modena ha ricordato il suo legame forte con Giovanni Falcone. "Proprio dieci giorni prima della strage di Capaci, mentre eravamo in un viaggio aereo insieme, Giovanni Falcone mi diede un accendino d'argento e mi disse "te lo do perché ho deciso di smettere di fumare, però se dovessi riprendere mi lo devi restituire, è un oggetto a cui tengo moltissimo, mi fido di te, me lo devi restituire". Questo accendino dà una scintilla, una fiammella che mi ispira a comunicare soprattutto alle giovani generazioni un futuro migliore per la nostra società, con una nuova dirigenza fatta di persone che seguono quei valori rappresentati da Giovanni Falcone e Paolo Borsellino e tutti quei miei amici che non ci sono più e che hanno dato la loro vita per la giustizia".

La finanza troppo spesso è ancora un «luogo», fisico e virtuale, nel quale la direzione degli istituti privati, così come delle istituzioni pubbliche e degli organismi di controllo, è affidata quasi unicamente a uomini. Perché nel settore fatica così tanto a trovare spazio una forma di parità che consentirebbe, invece, di avere uno sguardo più composito, più efficace e probabilmente anche più sostenibile sulle scelte da adottare? Di questo hanno discusso la presidente di Banca Etica, Anna Fasano, e il Chief Retail and Commercial Banking Bper Banca, Stefano Vittorio Kuhn.

Il modello di sviluppo attuale ha dimostrato di non funzionare, come hanno ricordato gli economisti Fabrizio Barca e Clara Mattei durante il confronto "Non siamo condannati a morire capitalisti". Il capitalismo «è causa di disuguaglianze crescenti, non è mai stato in grado di risolvere pienamente i problemi di povertà e di distribuzione equa delle risorse. Il mondo accademico da decenni propone numerose alternative, eppure la politica appare impermeabile sia alle richieste di cambiamento della società civile che a quelle di docenti e premi Nobel».

La giornata di sabato si è conclusa con il contest musicale "Eticanto. Canzoni di questo mondo", iniziativa che vuole dare spazio a un nuovo modo di fare “canzone impegnata” sui temi dell’etica e della sostenibilità. Nella giornata di domani, domenica 22 ottobre, tra i diversi appuntamenti anche il dibattito "Nessuno rimanga al casello", sui cambiamenti imposti dalla transizione ecologica anche nel nostro modo di spostarci, nei mezzi che utilizziamo per farlo e nelle nostre abitudini. Al teatro San Carlo alle ore 12 un dibattito sulle "comunità energetiche" che rappresentano una risposta efficace e solo apparentemente “locale” alla necessità di trasformare i nostri modelli di produzione di energia.