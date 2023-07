Il film "Ferrari" pronto al debutto al Festival del Cinema di Venezia

Un anno fa, di questi tempi, iniziava l'avventura all'ombra della Ghirlandina per la produzione di "Ferrari", il film biografico sul Drake del regista Michael Mann. Dalle prime riprese sulla Complanare, ai fasti delle ricostruzioni di una Modena anni '50 sparse per la città, fino alle corse dei bolidi d'epoca sui ciottoli del centro storico: una stagione affascinante per Modena, che per la prima volta ha vissuto l'esperienza di una grande produzione cinematofrafica hollywoodiana.

A distanza di un anno, dopo le riprese in altre location in giro per l'Italia e il lavoro di montaggio e postproduzione, la pellicola è ormai ponta al debutto. La notizia è trapelata nelle scorse settimane, in particolare attraverso un post social del produttore esecutivo Niels Juul della NoFatEgo. Il film dovrebbe infatti essere proiettato per la prima volta nella cornice della Mostra del Cinema di Venezia, che aprirà i battenti il 30 agosto prossimo.

Una conferma ufficiale non è ancora arrivata: si dovrà attendere qualche giorno quando la kermesse lagunare renderà noti i titoli presenti. Tutto sembra però confluire in questa direzione, con il fortunato pubblico della Biennale che potrà assistere alla proiezione del lavoro di Mann, sulla cui distribuzione ancora non vi sono certezze.

Come i più attenti ricorderanno, "Ferrari" è ambientato nell'estate del 1957, in un momento critico della vita famigliare e della carriera imprenditoriale di Enzo Ferrari. Una storia - tratta dal libro" Enzo Ferrari: The Man and the Machine" pubblicato da Brock Yates - che unisce vicende intime del Drake a quelle sportive del Cavallino, in particolare con la messa in scena della Mille Miglia.

Oltre al cast di altissimo livello, da Adam Driver a Penelope Cruz, passando per Patrick Demplsey e Shailene Woodley, Michale Mann ha puntato su collaboratori di alto livello, tra cui altri due premi Oscar (Erik Messerschmidt per la fotografia e Pietro Scalia per il montaggio).

L'attesa per il film è tanta, con la speranza che - come ipotizzato lo scorso anno - la stessa città di Modena possa vedere un evento pubblico durante il quale celebrare la produzione che per alcuni mesi è stata ospite in città.