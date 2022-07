Fondazione "Andreoli". Aperte le iscrizioni ai corsi e 30 nuove borse di studio

Sono aperte le iscrizioni per i corsi individuali e collettivi della Fondazione Scuola di Musica “Carlo e Guglielmo Andreoli”, per l’anno scolastico 2022-2023.

Dall’anno scorso le iscrizioni ai corsi si ricevono esclusivamente attraverso il sito Internet della Fondazione, con un’interfaccia semplice e intuitiva. Si tratta di un passo avanti importante che consente alla Fondazione di rimanere aggiornati e, soprattutto, di fornire un servizio sempre più chiaro e puntuale all’utenza.

Il nuovo sistema prevede infatti anche la nuova App “ScuolaSemplice” con il registro elettronico, sul quale è possibile trovare la programmazione delle lezioni con l’indicazione di presenze e assenze. Tramite l’App si possono inoltre ricevere notifiche sulle iniziative della Scuola ed effettuare i pagamenti delle rette.

Sempre sul sito Internet della Fondazione è stato pubblicato il bando per 30 borse di studio (10 delle quali finanziate dalla Fondazione Donor Italia onlus) per la frequenza gratuita ai corsi di allievi in disagiate condizioni economiche. Per sottoporre la propria candidatura c’è tempo fino al 20 settembre 2022. La Fondazione redigerà apposita graduatoria sulla base delle condizioni economiche del nucleo famigliare valutato in termini di ISEE. Le domande saranno classificate in ordine crescente di Indicatore ISEE (da 0 fino alla soglia max. di euro 18.592,45). In caso di parità di Indicatore ISEE, sarà data la precedenza al classificato più giovane d’età. Le borse di studio saranno assegnate ai primi 30 classificati in graduatoria.

Per informazioni, comunicazioni e trasmissione documenti contatta: Fondazione Scuola di Musica “Carlo e Guglielmo Andreoli”, via Fermi, 3 Mirandola, tel. 0535/29793 oppure 0535/21102; rette@fondazionecgandreoli.it.