Schegge d'archivio: sono online alcune delle migliori performance live di Salto nel Suono

Dopo il successo della scorsa edizione con “Musica Stretta”, circa 15mila visualizzazioni su Facebook, 2000 su You Tube e 1500 su Instagram, ritorna “Fonoteca Nella Rete”, il progetto delle Officine Culturali del Comune di Nonantola, con una nuova serie: “Schegge d’archivio”.

Un appuntamento settimanale in cui verranno pubblicati in rete (Facebook, Instagram e You Tube) alcuni selezionati momenti tratti dalle performance live di Salto nel Suono (la tradizionale rassegna di incontri, concerti e lezioni organizzata dalla Fonoteca del Comune di Nonantola). Si parte con un brano estratto dal concerto del 7 luglio 2020, che ha visto salire sul palco del giardino Perla Verde di Nonantola Achille Succi (clarinetto basso) e Pietro Ballestrero (chitarra), per presentare il loro progetto “Roots”.

Ogni settimana si potrà così restare connessi con la Fonoteca di Nonantola e i tanti artisti che negli anni hanno partecipato a Salto Nel Suono: dai Comaneci a Paolo Angeli, da As Madalenas a Black Box Theory, da Blue Dean Carcione a Paolo Botti e tanti altri.

A questo link la prima puntata.