Formazione musicale e borse di studio con Modena Musica Sacra

La formazione musicale, da sempre al primo piano per l'Associazione Modena Musica Sacra e per il Direttore Artistico Daniele Bononcini, quest’anno per la prima volta sarà sostenuta dalle borse di studio offerte da Banca Generali Private. Le borse di studio saranno assegnate ai bambini e ragazzi che frequenteranno sia un corso corale sia un corso di strumento individuale durante l’anno scolastico 23-24. Come spiega il Direttore Bononcini, “lo studio di uno strumento musicale associato a un’attività corale svolta con le giuste modalità consente ai ragazzi di acquisire una formazione musicale molto ampia, approfondita e gratificante.

Per queste ragioni, Banca Generali Private incoraggia questa iniziativa riconoscendole un grande valore educativo”. Si potranno seguire corsi di organo, pianoforte, arpa, violoncello, violino, flauto, chitarra, tromba, clarinetto, canto e tecnica vocale, armonia e analisi, ear training, direzione di coro e lettura della partitura. A questi corsi individuali si affiancano le compagini corali di Modena Musica Sacra, fiore all’occhiello dell’associazione: le Scholae Polifonica e Gregoriana (per giovani e adulti) e i cori giovanili. Modena Musica Sacra ha sempre cercato di offrire proposte di alto respiro culturale e spirituale, capaci di sviluppare l’enorme potenziale dei fanciulli e ragazzi, abituandoli alla relazione interpersonale armoniosa e all’ascolto reciproco, evitando di annoiarli con percorsi musicali banalizzanti e avvilenti.

I Pueri Cantores e gli Juvenes Cantores – cori formati da bambini e ragazzi dalle scuole elementari all’università – hanno, in oltre 20 anni di attività, accolto più di 300 coristi, molti dei quali sono diventati musicisti professionisti. Sono stati protagonisti di diverse registrazioni discografiche e hanno eseguito in concerto alcune delle opere sacre più significative. I cori sono attualmente costituiti da 30 bambini e ragazzi. MMS offre inoltre un corso propedeutico alla vocalità per bambini dai 4 ai 6 anni, a cadenza settimanale, volto ad accompagnarli in un primo approccio alla musica in modo divertente e giocoso. MMS affianca all’attività didattica anche un’intensa attività concertistica, che ha la sua sede principale presso la Chiesa del Voto (via Emilia Centro, Modena). Situata nel cuore di Modena, all’incrocio fra le due strade più frequentate del centro storico, è conosciuta dai modenesi come la “Chiesa degli Artisti”: un luogo dove per tradizione non solo si propone, ma si vive l’arte. La Stagione Concertistica 23/24 sarà articolata e ricca di novità: potrete trovare a breve tutte le info sul sito www.modenamusicasacra.it.

La segreteria di Modena Musica Sacra aprirà da lunedì al mercoledì dalle 16 alle 19 presso la nostra sede in Via Tamburini 157 – tel. 059 230227. Per informazioni e iscrizioni info@modenamusicasacra.it.