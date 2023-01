Il Fotoclub Colibrì festeggia i 60 anni, al via il nuovo corso di fotografia

È in partenza il nuovo corso di fotografia organizzato dal Fotoclub Colibrì di Modena, storica realtà modenese che da 60 anni raduna gli appassionati di fotografia della città, con l’obiettivo di diffondere la cultura fotografica con quanti condividono questo hobby. Il corso, giunto alla sua ventottesima edizione, è rivolto a tutti coloro che desiderano approcciarsi per la prima volta al mondo della fotografia e, negli anni, molti degli allievi hanno saputo integrarsi nel Club raggiungendo ottimi risultati fotografici.

Il corso di fotografia del 2023 si svolgerà dal 13 febbraio al 20 marzo, il lunedì e il giovedì presso il Civico Planetario “F. Martino” di Modena, in via J. Barozzi, e prevede dieci lezioni a cura di esperti fotografi sulla tecnica fotografica di base, concetti di estetica fotografica, le nuove “frontiere” del digitale, approfondimenti su specifici temi: natura, reportage, ritratto e figura ambientata, paesaggio, street photography, macrofotografia, fotoritocco digitale, il bianco-nero, come costruire un audiovisivo. Sono inoltre previste due uscite fotografiche con Tutor.

Per info e iscrizioni: Livio Selmi, coordinatore 3459165541 | livio.selmi@gmail.com | www.fotoclubcolibri.it

Il Fotoclub Colibrì nasce nel 1963, nel momento in cui inizia a farsi strada la diapositiva che, con i suoi colori brillanti e magici, ricordava i variegati colori del piccolo colibrì, dal quale prende il nome in prestito. Durante gli incontri del club vengono affrontati temi culturali riguardanti la Storia della Fotografia o i rapporti tra la Fotografia e la Società. Collabora con l'Assessorato alla Cultura di Modena e con la Fondazione Arti Visive di Modena (MFAV) nell'allestimento di mostre fotografiche e nella presentazione di ospiti prestigiosi. Da alcuni anni ha aperto una collaborazione con la direzione del Festival della Filosofia di Modena organizzando mostre fotografiche a tema.

Nel 1995 è stato insignito dalla FIAF (Federazione Italiana Arti Fotografiche) della onorificenza BFI (Benemerito della Fotografia Italiana). Nel 2019 ha ricevuto l’onorificenza AV-BFI (Benemerito della Fotografia Italiana per Audiovisivi). Numerosi Soci del Colibrì hanno conseguito premi e riconoscimenti in concorsi nazionali e internazionali.