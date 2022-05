Inaugura il circolo Civica 15a, spazio di confronto e di impegno sociale

Sabato 7 nasce “Civica 15a°, uno spazio aperto alla città, di partecipazione per tutti. Uno spazio dove sarà possibile progettare liberamente iniziative, suscitare prospettive, confronti, visioni anche rispondendo ad aspettative dei cittadini. Il nuovo spazio è situato in via Roncaglia 15, zona Sant'Agnese e il taglio del nastro è previsto per le ore 17.30.

Sarà possibile visitare la mostra “ZAVORRA, MATITE MILITANTI ALLA GKN”, una mostra dei maggiori vignettisti italiani che graffiano i soprusi dell’economia finanziarizzata e denunciano il dumping dei lavoratori usati come fossero ‘zavorra’.

“CIVICA 15a” è un nuovo circolo Arci che intende offrire possibilità di socialità, di cittadinanza partecipata e aperta a cittadine e cittadini, comitati e associazioni, per dare vita a Modena a tavoli tematici, gruppi di lavoro, mostre, laboratori e dibattiti. Uno spazio per chi sia interessato, prima di tutto, al nostro territorio e che basandosi, sulla conoscenza dei problemi, sceglie e s’impegna per la loro soluzione.

"Troppo spesso nella nostra città giovani e meno giovani, associati in comitati e gruppi di interesse di vario tipo devono rinunciare alle loro attività per mancanza di spazi di ritrovo e lavoro comune. Gli spazi offerti dal Comune per attività sono estremamente costosi (centinaia di euro per poche ore di una sala Conferenze, ad esempio) e, di fatto, inutilizzabili. Dopo la pandemia che ci ha rinchiusi, isolati occorre invece offrire nuove opportunità a tutti di riprendere la vita sociale. CIVICA 15a, pur nei limiti dei suoi 120 mq vuole svolgere anche questo ruolo. Il Circolo è totalmente autofinanziato dai soci e si rivolge a tutti con spirito aperto e laico. Tutti possono iscriversi, tutti possono partecipare".

La mostra

All’inaugurazione, nei 120 metri di “CIVICA 15a”, troveremo la graffiante mostra “ZAVORRA” delle opere grafiche dei “Vignettisti per la Costituzione” che, già dall’estate scorsa, si sono impegnati, insieme a Zerocalcare e per solidarietà coi 500 operai dello stabilimento toscano GKN della multinazionale Melrose, licenziati via mail. E quei lavoratori non si sono arresi.

Questa mostra è solo una prima iniziativa, altre verranno annunciate sabato stesso. Altre ancora le potrai progettare tu perché CIVICA 15a vuole essere uno spazio urbano vivo, concreto, per sperimentare e promuovere progetti e pratiche di cittadinanza partecipativa, declinata a salvaguardia di diritti, cultura, ambiente, lavoro, formazione, salute, inclusività.