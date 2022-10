A tal dég - Modena da giocare, il 'monopoly' che parla modenese

L’ultima novità per i giochi da tavolo di contrattazione e investimento è "A tal dég – Modena da giocare",edito da Demoela, in cui ogni modenese potrà ritrovare luoghi ed eventi tipici della città. A tal dég racconta Modena e provincia con uno sguardo ironico e contemporaneo, senza però tralasciare la ricchezza e il calore delle tradizioni.

Una sorta di Monopoly, gioco noto al grande pubblico, rivisitato però in salsa modenese. Partendo dalla centralissima Piazza Grande ripercorrerai il modenese e toccherai i diversi quartieri della città fino ad arrivare ad alcune delle zone più note e suggestive della provincia.Fra un tiro di dadi e l’altro, le carte Dag dal gas e Tin bòta presenteranno situazioni tipiche per chiunque abiti Modena e dintorni, espressioni dialettali note o dimenticate, ricorrenze e tradizioni. Sono inoltre presenti 8 carte personalizzabili, per poter così esprimere al meglio ciò che Modena e la sua provincia rappresentano per chiunque l’abbia nel cuore.

A m’arcmànd i baioch! L’obiettivo del gioco è infatti quello di rendere ancora più bella e prospera la provincia di Modena, investendo in edifici e attività. Dovrai dimostrare la tua abilità imprenditoriale e di contrattazione per vincere, accumulando più baioch possibili e investendoli con accortezza per diventare la persona più ricca di Modena. E potrai fermarti anche sulla casella di ModenaToday per scoprire cosa succede...

Le autrici

Il gioco è opera di Stefania Fregni, modenese doc e autrice del blog di Modena per eccellenza, My Modena Diary. «Scrivo di Modena da diversi anni, sul mio blog, per progetti territoriali e editoriali» spiega Stefania, «e quando mi è stato chiesto di essere autrice di un gioco che aveva come protagonista proprio Modena è stato un vero onore oltre che un grande piacere! Lavorare sul gioco è stato divertente e stimolante, un'occasione per rispolverare il mio dialetto e fare ricerca anche su determinati termini e tradizioni. È stato bello liberare l'anima più "scanzonata" di me e calarmi in situazioni "da gioco" in grado di strappare una risata. E insieme a Barbara è stato ancora più spassoso!»

Una dichiarazione d’amore per la città, senza dimenticarsi di non prendersi troppo sul serio. È questo lo spirito che ha animato anche l’altra autrice del gioco, Barbara Palazzini, content creator modenese che ama far scoprire la propria città. «Che io sia innamorata della mia città direi lo sanno tutti» conferma Barbara, «e quando mi hanno proposto di farne un gioco ho risposto: "A tal dég!". È stato un gioco che mi ha divertita ancor prima di giocarci, con Stefania è stata una ricerca capillare dei luoghi delle specialità delle usanze, ma quello su cui siamo morte dal ridere sono stati i modi di dire, che dalla bassa agli Appennini cambiano, anzi si stravolgono, io che sono di origini montanare poi non riuscivo nemmeno a leggerli, non vi dico a scriverli, alcuni ci hanno fatto diventar matte!».

Le illustrazioni sono invece frutto della collaborazione di CLOD (Claudio Onesti), modenese e fumettista internazionale, e Paolo Ruini, disegnatore nativo di Sassuolo ma modenese d’adozione.

Il progetto è stato accolto con entusiasmo e sostenuto da diverse realtà e media partner sul territorio, come Coop Alleanza 3.0, ModenaToday, Toschi Vignola, Radio Bruno, Victoria Cinema, Spiiky, Wother e Wonder AR, app di realtà aumenta che ha reso possibile l’introduzione di questa nuova modalità di fruizione di contenuti del gioco.

La casa editrice

Demoela è una società cooperativa italiana con sede a Genova. Fondata nel 2016 nell’ambito del progetto Coop Startup Liguria, nasce da un’idea di tre amici che condividono l’amore per il gioco, credono nell’importanza dell’immaginazione e amano la propria città. È il risultato di chi crede fermamente nel potere delle idee, nella potenza di ogni forma di comunicazione e nell’educazione attraverso strumenti creativi e divertenti. La casa editrice si occupa di ideare, sviluppare, produrre e distribuire giochi in scatola, ma anche di promuovere messaggi positivi attraverso il gioco e di scoprire nuovi talenti, credendo nelle idee innovative, nell’immaginazione e nella creatività.

Il gioco è ora disponibile sul sito www.demoela.com e nei migliori punti vendita sul territorio.