Giordano Cestari esce con il nuovo singolo “Chaturanga”.

Chaturanga è il nuovo singolo del cantautore modenese Giordano Cestari, brano già disponibile nei digital store, che darà il titolo al nuovo album in uscita nel 2021. Il brano sarà in rotazione radiofonica da venerdì 21 Agosto.

“Il videoclip è stato girato durante il lockdown 2020 a casa mia dal regista James Kye. Per sconfiggere il tempo durante questo isolamento forzato, ho scoperto un’inedita passione per la pittura in acrilico che mi ha portato a dipingere 50 tele in 2 mesi. Durante la realizzazione del video, ho quindi colto l’occasione per dipingerne una nuova ed inedita che è stata poi donata in beneficenza”.

L’ artista, che ha pubblicato qualche anno fa il suo prima album “UN POSTO”, non si ferma e sta ultimando il suo nuovo album. Grazie alla pubblicazione del suo primo disco, la vita di Giordano Cestari è cambiata: la sua notorietà è cresciuta insieme all’ ambizione di cercare nuovi orizzonti musicali. Ammettendo di avere poco a che fare con il main stream, “Chaturanga” si presenta come un cambio di rotta verso l’indie music. Esistono è vero già tante sfumature del pop, quindi se brani come “LUNA” e “NON BASTA” e la stessa “UN POSTO” hanno fatto tanto cantare e ballare durante i suoi live, qui siamo davanti ad un nuovo album che si presenta molto più ricco di testi e di generi musicali diversi dal precedente, una scelta artistica importante per questo cantautore di Modena.

Giordano Cestari canta dall'età di 6 anni. Appresi i primi rudimenti musicali dal padre e diplomatosi in canto moderno all'Accademia di Musica Moderna, si scopre ben presto non solo cantante ma anche musicista versatile, suona infatti chitarra, armonica e basso. Facendosi notare nell'ambiente musicale modenese, prende parte a diverse band giungendo alla collaborazione con Amos Amaranti e alla produzione del suo primo cd di covers dal titolo "The Impossible Session”. Collabora in studio con diversi artisti tra i quali BRANDO, MAX dei BINARIO, i VITAMINA (band prodotta da Eros Ramazzotti) e AGNESE Manganaro. Partecipa a diversi concorsi tra i quali il Festival di Castrocaro, il Premio Recanati, il Festival delle Arti di Bologna, il Premio Lunezia e la nota Accademia di Sanremo raggiungendo contatti importanti, tra i quali Marco Mazzoli dello ZOO di 105 che trasmette in diretta un suo brano ancora inedito. L'attività in studio, si alterna a quella live, apre infatti i concerti per artisti quali: TUCK & PATTY, JAMES TAYLOR QUARTET, e MAURIZIO VANDELLI in Piazza Grande a Modena insieme a Caterina Caselli, Mogol, Beppe Carletti dei Nomadi, i Rats e tanti altri. In seguito prende parte all'iniziativa "Note per L'Emilia" il concerto per gli alluvionati della bassa modenese. Nel 2017 esce "UN POSTO" il suo primo album. Nel 2021 uscirà il suo secondo album “CHATURANGA” anticipato dall’ononimo singolo “CHATURANGA” in uscita ad Agosto 2020.