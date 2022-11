Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne: le iniziative di Unimore

Numerose le iniziative promosse da molte strutture dell’Ateneo, dal CUG – Comitato Unico di Garanzia e dai Centri di Ricerca, in piena coerenza con l’attuazione del GEP - Gender Equality Plan di Ateneo e con varie altre iniziative che Unimore promuove all’insegna della promozione della parità, a cominciare dal Bilancio di genere.

Gli eventi in calendario si svolgeranno da martedì 22 novembre a venerdì 2 dicembre 2022.

Martedì 22 novembre 2022 (ore 18.30 - 21.00 Binario 49 Caffè, Via Giuseppe Turri, 49 - Reggio Emilia)

“Aggressività o incontro? Workshop esperienziale di counseling”

Laboratorio esperienziale di counseling nel quale, tramite il confronto e la condivisione, si potranno esplorare situazioni quotidiane in cui si agiscono o subiscono comportamenti aggressivi.

Il workshop è rivolto non solo agli studenti e alle studentesse del Dip. di Scienze e Metodi dell’Ingegneria, ma anche a tutta la cittadinanza, con l’intento di sensibilizzare i partecipanti sulle diverse forme con cui può manifestarsi la violenza, dagli uomini contro le donne nella fattispecie ma, ancora più in generale, da qualsiasi persona verso qualsiasi altra persona.

L’evento, patrocinato dal Comune di Reggio Emilia, sarà condotto dalla Prof.ssa Anna Maria Ferrari, referente per le pari opportunità del Dip. di Scienze e Metodi dell’Ingegneria dell’Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia e counselor, Federica Meloni, counselor, e Valerio Tarantola, counselor.

Considerata l’importanza del tema trattato e con l’obiettivo di fornire un servizio al maggior numero possibile di cittadini, qualora il numero di iscrizioni dovesse superare il limite massimo, l’evento potrà essere replicato nelle settimane seguenti. L’ISCRIZIONE È OBBLIGATORIA.

Per poter partecipare scrivere a: valerio.tarantola@gmail.com o inviare un messaggio whatsapp al numero 340 7916542.

Mercoledì 23 novembre 2022 (ore 15.45 - AULA O del Dip. di Giurisprudenza, via San Geminiano, 3, Modena)

“Contrastare la violenza contro le donne: il ruolo dell’Università”

Il Convegno nazionale, promosso dal Laboratorio CRID su Discriminazioni e vulnerabilità, si svolge nell’ambito del progetto “GE&PA - Gender Equality & Public Administration. Percorsi di formazione per l’eguaglianza di genere nella Pubblica Amministrazione e nei territori” e del corso di Teoria e prassi dei diritti umani [Prof. Thomas Casadei]

Prevede gli interventi della Dr.ssa Daniela Belliti, Università Milano Bicocca, UNIRE – UNiversità In REte contro la violenza di genere; della Prof.ssa Tindara Addabbo, Università di Modena e Reggio Emilia, Delegata del Rettore per le Pari Opportunità; della Prof.ssa Veronica Valenti, Università di Parma. Introduce e coordina il Prof. Casadei.

L’evento è organizzato in collaborazione con Centro Documentazione Donna – Modena e Women Women of Mediterranean East and South European Network - Info: segreteria.crid@unimore. it

Giovedì 24 novembre 2022 (ore 15.45 - AULA S del Dip. di Giurisprudenza, via San Geminiano, 3, a Modena)

“L’odio sessista: contrastare la violenza alle donne, a partire dal linguaggio”

Il Seminario, promosso dal Laboratorio CRID su Discriminazioni e vulnerabilità, si svolge nell’ambito del corso di Teoria e prassi dei diritti umani [Prof. Thomas Casadei]

Sono previsti interventi di: Prof.ssa Serena Vantin, Università di Bologna; Dott.ssa Vittorina Maestroni, Centro documentazione donna.

L’evento è organizzato in collaborazione con Centro Documentazione Donna – Modena e Women Women of Mediterranean East and South European Network - Info: segreteria.crid@unimore. it

Venerdì 2 dicembre 2022 (ore 11.00 - AULA N del Dip. di Giurisprudenza, Via San Geminiano, 3, Modena)

“I luoghi della violenza. Rischi e politiche di contrasto”

Il Seminario tratterà la violenza di genere online, sul lavoro e le politiche di contrasto.

Sono previsti interventi di: Prof.ssa Giovanna Laura De Fazio, Università di Modena e Reggio Emilia; Dott. Federico Ricci, Sportello di Accoglienza e di Ascolto, Università di Modena e Reggio Emilia; Prof.ssa Barbara G. Bello – Università degli Studi della Tuscia, CRID Università di Modena e Reggio Emilia.

A cura del CUG Comitato Unico di Garanzia, Unimore.

Venerdì 2 dicembre 2022 (ore 15.00 - AULA B0.4 del Dip. di Studi Linguistici e Culturali, Largo Sant’Eufemia, 19, Modena)

“La leadership femminile nelle religioni. Riflessioni, esperienze e prospettive”

Il Seminario si prefigge di promuovere un confronto sulla leadership delle donne nelle religioni orientali, nell’ebraismo e nell’islam, ponendosi in continuità con l’iniziativa svolta online il 25 novembre 2020 dal titolo “Le Chiese cristiane e i ministeri femminili: un dibattito aperto”.