Formula 1, i gran premi tornano in diretta all'Auditorium di Maranello

Spagna, Monaco, Azerbaijan, Turchia, Francia: sono le prossime tappe del Campionato Mondiale di Formula 1, le cui dirette delle gare tornano ad essere proiettate all’Auditorium Enzo Ferrari di Maranello. Un rito tradizionale e molto amato dai tifosi, interrotto nei mesi scorsi a causa della pandemia. Ora con la riapertura in zona gialla di cinema e teatri, nel rispetto delle misure di sicurezza, le porte dell’Auditorium maranellese tornano ad aprirsi per permettere agli appassionati di seguire sul grande schermo le dirette dei gran premi. Si parte questa domenica 9 maggio alle ore 15 con il Gran Premio di Spagna.

L’ingresso è gratuito ma è obbligatoria la prenotazione, entro le ore 13 del venerdì precedente la gara, all’indirizzo e-mail cultura@comune.maranello.mo.it o ai numeri 0536/240020 – 240133. I posti in Auditorium saranno disponibili fino ad esaurimento secondo le normative vigenti in materia di distanziamento anti-covid. Obbligatorio indossare la mascherina per tutto il periodo di permanenza in sala e igienizzare le mani all'ingresso. Vietato l’ingresso alle persone con febbre (oltre 37.5° C) o altri sintomi influenzali o che siano state in contatto con persone positive al virus Covid-19 negli ultimi 14 giorni.