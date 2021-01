Grandezze & Meraviglie: concerto online "Il suonar d'affetto"

Da martedì 5 gennaio Grandezze & Meraviglie mette a disposizione gratuitamente online sul canale Youtube e sulla pagina Facebook il concerto “Il suonar d’affetto”, basta digitare “Grandezze e Meraviglie”. Il concerto si è tenuto senza pubblico venerdì 11 dicembre, nella Chiesa del Voto di Modena, e viene presentato con una ripresa audio-video di qualità e con un accurato montaggio. La Musica presentata è di Vivaldi, Mascitti, Castello e Hotteterre. L’ensemble è costituito dal flautista Manuel Staropoli, con i membri del Quartetto Vanvitelli Gian Andrea Guerra al violino barocco, Nicola Brovelli al violoncello barocco e Luigi Accardo, al clavicembalo. Il titolo richiama la volontà anche esplicita di questi brani di evocare gli affetti dell’animo. L’esempio più celebre è la Sonata di Antonio Vivaldi “La Follia”, ampio capolavoro musicale che si basa su un noto motivo popolare spagnolo, variato ad arte esplorando vari stati d’animo (affetti).

La particolarità del concerto è di essere stato eseguito, in tempo di Covid-19, al cospetto della grande Pala “della peste” (1636-40) di Lodovico Lana realizzata, come anche la Chiesa del Voto stessa, per chiedere la fine della peste alla Madonna della Ghiara. Di questo splendido dipinto sarà possibile godere della vista durante tutto il concerto.