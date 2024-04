Abbazia di Nonantola e Museo diocesano: ecco la nuova Guida

Martedì 30 aprile, a margine della celebrazione per sant’Anselmo abate, fondatore dell’Abbazia benedettina e Concattedrale dell’Arcidiocesi di Modena-Nonantola, viene presentata la «Guida dell’Abbazia e del Museo diocesano di Nonantola», curata da Simona Roversi e da Jacopo Ferrari, rispettivamente direttrice e curatore del Museo.

La presentazione si tiene in Basilica abbaziale al termine della solenne concelebrazione delle 18.30, che inizia dopo i Vespri capitolari alle 18. La Messa è presieduta dall’arcivescovo Erio Castellucci e concelebrata dai canonici del Capitolo abbaziale.

La Guida è frutto di un lavoro corale, che va dall’introduzione curata da monsignor Castellucci alla collaborazione della storica dell’arte e medievista Giovanna Caselgrandi e dell’architetto Vincenzo Vandelli. Il volume – scrive l’arcivescovo nell’introduzione – «aiuterà certamente i lettori, i visitatori e i pellegrini ad entrare nell’arte cristiana con il piede giusto, la mente aperta, il cuore riscaldato dalla bellezza».

Si tratta – spiega Simona Roversi – di «un volume agile, utile ai tanti visitatori e turisti che annualmente si recano a Nonantola per ammirare la millenaria Abbazia di San Silvestro e i tesori d’arte esposti nel vicino Museo, ma non solo». «L’obiettivo – sottolinea – è anche di “fare il punto” sulle più recenti ricerche degli studiosi riguardanti il monastero e il patrimonio culturale ancora conservato. I temi sono trattati con rigore scientifico e verifica delle fonti, ma con un linguaggio divulgativo comprensibile a tutti».

Il libro è suddiviso in tre parti. La prima è dedicata ai 1270 anni di storia dell’Abbazia mentre la seconda propone un itinerario che parte dal portale in facciata per arrivare alle absidi – incontrando opere d’arte, curiosità e notizie inedite –. La terza parte riguarda infine il patrimonio abbaziale e il Museo benedettino e diocesano d’arte sacra, raccontato, per la prima volta, sala per sala. Si va dunque dalle opere provenienti dall’Arcidiocesi alla sezione abbaziale con le pergamene di Carlo Magno e Matilde di Canossa, i reliquiari, le stauroteche e i tessili altomedievali del Sacro Tesoro, i codici miniati, il Polittico.

La grafica, progettata dal visual designer e architetto Filippo Partesotti, è corredata da un ricco apparato illustrativo con scatti realizzati dal fotografo Marco Stucchi di Piacenza e immagini storiche di fine Ottocento e inizio Novecento. Il volume, realizzato con il contributo della ditta ‘Valvole Italia’ di Modena, è in vendita presso il bookshop del Museo benedettino e diocesano. Per maggiori informazioni è possibile visitare il sito www.abbazianonantola.it.