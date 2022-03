"I dettagli del male", il nuovo mistery di Luigi Guicciardi ambientato in una Modena inedita

Si intitola "I dettagli del male" ed è il nuovo mystery dello scrittore modenese Luigi Guicciardi, in uscita in formato cartaceo e digitale dal 10 Marzo 2022. Edito da Damster edizioni, in 280 pagine l'autore racconta le vicende che gravitano intorno alla morte di un uomo improvvisamente trovato senza vita dalla moglie, disteso sul proprio letto, nudo. Un'apparente morte naturale sulla quale aleggiano dubbi e misteri: un'assicurazione sulla vita dal valore di un milione di euro non pagabile, però, in caso di omicidio. Sarà dunque il commissario Cataldo, sullo sfondo di una Modena viva e inedita, ad indagare e tentare di unire le trame della tragica scomparsa dell'uomo.

"Due sono stati gli elementi modenesi che mi hanno fornito stavolta l'ispirazione iniziale per scrivere questo nuovo capitolo:" - racconta Luigi Guicciardi, autore del mystery - " il mondo popolare delle scuole di ballo, che in città fioriscono visibilmente e attirano un'umanità estremamente variegata e con motivazioni diverse, e il tema della ricostruzione post sisma nei paesi del "cratere", una realtà tuttora tragicamente presente nella mente dei modenesi. Nell'intreccio del mio giallo, infatti, la vittima viene trovata morta dalla moglie di ritorno appunto da una serata a scuola di danza, e la vittima stessa era un ingegnere geotecnico incaricato, fra l'altro delle perizie sull'abitabilità post sisma nella provincia di Modena, e quindi arbitro di molti interessi di parte".

"In ogni mio romanzo c'è una Modena sempre diversa e quasi inedita, che sia non solo fondale teatrale, ma quasi personaggio aggiunto alle vicende: in quest'ultimo, per esempio, c'è la Modena di lusso di via Stanguellini e dei Portici di Buon Pastore, ma anche quella molto più povera della Caritas di strada san Cataldo, c'è il centro storico di via Gavioli, via Bellini ma anche la periferia di viale Gramsci, e non mancano nemmeno due vicoli piccolissimi come vicolo Del Giardino e vicolo de' Grassetti, che non tutti i modenesi (chissà) potrebbero conoscere".

Sinossi de "I dettagli del male"

Andrea Previdi, ingegnere geotecnico, viene trovato morto dalla moglie, rientrata a casa dopo una serata trascorsa a scuola di danza. Arresto cardiaco, diagnostica il medico: nessun mistero. Senonché alcune cose stonano: il morto aveva poco più di quarant'anni, godeva di buona salute, era nudo nel letto e soprattutto aveva un'assicurazione sulla vita di un milione di

euro, non pagabile però in caso di omicidio. Comprensibile, dunque, che il direttore assicurativo, amico del commissario Cataldo, si rivolga a quest'ultimo per vederci più chiaro. Comincia così, col tacito assenso del questore, un'indagine difficile, con molte domande e poche risposte. Era con una prostituta, l'ingegnere? O aveva un'amante, magari sposata? E la bella moglie, insegnante al liceo, è davvero al di sopra di ogni sospetto? Frequentava qualcuno, in particolare, nelle lezioni di ballo? E sul posto di lavoro, tra i colleghi di scuola? O merita d'esser seguita un'altra pista, che porta alla professione di Previdi, incaricato delle perizie sull'abitabilità post

sisma nella provincia di Modena, e quindi arbitro di molti interessi di parte? Via via che l'inchiesta si sviluppa, Cataldo deve misurarsi con ambienti e personaggi variegati e inquietanti, tra cronisti free lance, aspiranti modelle e presunti pedofili, cliniche private e palestre alla moda, agenzie di viaggi e murder tours per turisti. Finché – dopo che altri delitti hanno insanguinato la città – la verità verrà a galla, ma sarà ben più amara e sconvolgente di quanto il commissario avrebbe mai immaginato.

Luigi Guicciardi

Modenese di lontane origini siciliane, ex insegnante di Lettere al liceo, critico letterario e ricercatore di Storia contemporanea, Luigi Guicciardi ha pubblicato all'inizio saggi e articoli su autori dell'Otto/Novecento in miscellanee e su riviste specializzate (“Italianistica”, “Lingua e stile”, “Il Mulino”, “Otto/Novecento”, “Storia contemporanea”, “Studi e problemi di critica testuale”, “Delitti di carta”) e ha curato edizioni critiche ed edizioni scolastiche commentate (A.F. Formiggini, Filosofia del ridere, Bologna, Clueb Universitaria, 1989; A. Manzoni, I promessi sposi, Firenze, Sansoni, 1990). Successivamente s'è dedicato alla narrativa e alla fine degli anni ’90 ha creato il personaggio del commissario Cataldo, poliziotto al centro di una serie di fortunati mystery tradotti anche all'estero tra cui "La calda estate del commissario Cataldo", "Filastrocca di sangue per il commissario Cataldo" e "Relazioni pericolose per il commissario Cataldo".

Per maggiori informazioni consultare il sito web dell'autore.