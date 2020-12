"Il fantasma di Tom Joad": fuori il singolo di Cisco, ex Modena City Ramblers,

Da venerdì 11 dicembre è disponibile in digital download e sulle piattaforme musica digitale “Il fantasma di Tom Joad”, cover della celebre ballad “The Ghost of Tom Joad” di Bruce Springsteen che Cisco Bellotti, ex frontman dei Modena City Ramblers. ha scelto come regalo di Natale per i propri fans.

«Avevo voglia di festeggiare questo Natale particolare in modo diverso, di condividere con gli amici e con chi mi segue, una composizione che ho amato dal primo istante come “The ghost of Tom Joad” del Boss, un vero capolavoro, una di quelle canzoni che avresti voluto scrivere – dichiara Cisco – quindi abbiamo deciso di farne una traduzione in italiano, abbastanza fedele all’originale, di cui si è occupato l’amico Luca Taddia, sperando di omaggiare il pezzo stesso e il grande Bruce Springsteen».

Accompagna l’uscita del nuovo singolo anche un video ufficiale visibile sul canale YouTube Stefano Cisco Bellotti girato in parte nel bel Teatro Sociale di Luzzara (RE).