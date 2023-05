Il Flowers show fa il pieno di solidarietà, oltre 150 persone per la beneficenza in Aut Aut

In oltre 150 persone hanno partecipato all'evento Flowers di AperturasEvens, organizzato al Phi Hotel Canalgrande, per rispondere alla chiamata per la beneficenza dell'associazione Aut Aut.

“Rimango sempre colpito da questi eventi e dalla partecipazione che suscitano” -Dichiara Andrea Lipparini Presidente di Aut Aut- “A tutti i partecipanti e agli esercenti va il mio grande ringraziamento per essere riusciti, anche questa volta, ad organizzare una serata eccezionale. Questi eventi sono fondamentali anche per i ragazzi della nostra Associazione che durante la serata si sono impegnati a servire come camerieri. Importante e soddisfacente vedere la loro grande capacità di integrarsi e di collaborare. Obiettivo principale è proprio questo, creare lavoro e occasioni per tutti anche per i ragazzi di Aut Aut ”

Un grande spettacolo, andato in scena domenica 21 maggio, tra arte, moda, musica, buon cibo, intrattenimento e solidarietà.

Alla serata ha partecipato anche il sindaco di Modena Giancarlo Muzzarelli che ha voluto sottolineare l'importanza della beneficenza e delle collaborazioni tra le diverse realtà del territorio con un focus particolare sulla solidarietà “fondamentale in questo periodo, con uno sguardo anche al di là delle realtà locali ma verso la Romagna impegnata con un’alluvione senza precedenti e per cui la solidarietà e la beneficenza in ogni loro forma sono oggi importantissime per risollevarsi”.

Un Format quello ideato da Francesco Clemente che si riconferma funzionale e molto apprezzato Dai numerosi esercenti e attività locali del territorio che hanno scelto di aderire.