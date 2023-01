Il Lions Club Modena Wiligelmo incontra San Geminiano con l'autore Gabriele Sorrentino

Continuano gli appuntamenti culturali organizzati da Lions Club Modena Wiligelmo. Dopo il successo, dell’evento dello scorso novembre col Maestro Leone Magiera, mercoledì 25 gennaio 2023 sempre alle ore 20,00, nella consueta cornice del Ristorante Vinicio di Modena, il Club ospiterà il lo scrittore e storico modenese Gabriele Sorrentino che parlerà del suo volume Geminiano, vescovo e protettore (Edizioni Terra e Identità, 2021), che affronta la figura del Santo Patrono da diverse angolazioni. L’autore, infatti, indaga la figura storica di Geminiano, il suo rapporto con Modena sino ai giorni nostri, le tradizioni e i miracoli e il culto del Patrono fuori dalla città e dalla provincia. Un racconto a 360°, rigoroso e ricco di informazioni e aneddoti.

“Gennaio è il mese di San Geminiano – Ha precisato il Presidente del Club, Avvocato Giampiero Paltrinieri – che ha la sua festa il 31. Abbiamo quindi pensato di dedicare la nostra serata al Patrono, per imparare a conoscerlo meglio. Geminiano, infatti, è vissuto nel IV secolo d.C. ed è una figura amata che è affascinante conoscere al meglio. Intraprenderemo questo viaggio con Gabriele Sorrentino, che era stato già nostro ospite un po’ di anni fa per parlarci del Duca Passerino e della Secchia Rapita. Gabriele è giornalista, public historian, storico e narratore fecondo che ha al suo attivo diversi saggi che spaziano dalla Romanità al Medioevo sino al Risorgimento. Come narratore si è dedicato al fantasy, all’horror, al thriller e al romanzo storico. A lui si deve la fortunata saga di romanzi storici su Mutina, la Modena Romana di cui Geminiano è stato un protagonista”.

Il Lions Club Modena Wiligelmo è impegnato a portare avanti un programma culturale improntato alla valorizzazione della tradizione e della storia modenese.