Il museo Civico aperto al pubblico per tutta l’estate

Il Museo civico di Modena, con la Gipsoteca Graziosi e il percorso immersivo “Avia Pervia”, rimane aperto al pubblico per tutta l’estate, per la prima volta senza interruzioni per la pausa estiva. Il nuovo orario, in vigore da martedì 2 luglio fino a sabato 31 agosto, è dal martedì alla domenica, dalle 9 alle 13.

Come sottolinea il sindaco Massimo Mezzetti, rimanere sempre aperti è “una scelta che rappresenta un passo importante per valorizzare il nostro patrimonio culturale e offrire a cittadini e turisti un’opportunità unica. Per scoprire e apprezzare le nostre bellezze tutto l’anno, per la prima volta senza interruzioni estive. La grande crescita dei turisti che arrivano a Modena richiede anche un adeguamento dell’offerta dei nostri Musei. Continuiamo su questa strada”.

Nelle sale del Museo, al terzo piano del rinnovato Palazzo dei Musei, con ingresso da largo Sant’Agostino, i visitatori potranno ammirare le collezioni d’arte e artigianato di strumenti musicali e scientifici, di armi e tessuti che costituiscono il percorso museale e la mostra “Enigma proibito. Segreti ed erotismo nel poema criptato di Pietro Giannone”, costruita intorno a un breve manoscritto cifrato appartenente alla raccolta del Risorgimento del Museo Civico e firmato dal patriota Pietro Giannone, con numeri e strani simboli a formare un testo incomprensibile che è rimasto inviolato per quasi 150 anni, nonostante i ripetuti tentativi di decifrarlo, alimentando l’idea che il codice nascondesse notizie storiche riferite alla Carboneria. E invece, quando nel 2014, Paolo Bonavoglia, docente di matematica, in collaborazione con Consolato Pellegrino ha trovato la chiave del codice, il manoscritto ha rivelato non storie segrete della Carboneria ma un poema erotico-libertino fortemente licenzioso. Il percorso di mostra invita a entrare nel mondo misterioso della crittografia e della scrittura segreta e racconta la figura di Pietro Giannone e l’avventura crittografica che ha portato a decifrare il codice. L’allestimento propone, per la prima volta, due livelli di fruizione paralleli: uno per gli adulti e uno per i bambini, in una dimensione interattiva che, con video e postazioni multimediali, invita visitatori e visitatrici a mettersi in gioco sperimentando il linguaggio cifrato dopo averne compreso i segreti. Il pubblico over 16 potrà accedere a una stanza segreta per leggere i versi del poema, mentre ai più piccoli è riservata una stanza tutta per loro, “vietata agli adulti”.

Al piano terra, sempre con ingresso da largo Sant’Agostino, è aperta anche la Gipsoteca Graziosi che espone una ricca raccolta di opere plastiche, pittoriche e grafiche dell’artista modenese vissuto tra il 1879 e il 1942.

Il Museo Civico e la Gipsoteca Graziosi sono a ingresso libero e gratuito.

Con ingresso da viale Vittorio Veneto 9, rimane aperto per tutta l’estate anche il nuovo percorso immersivo “Avia Pervia” che riprende nel nome il motto cittadino: uno spazio che conduce in un viaggio emozionale nella storia della città e del palazzo, attraverso visioni, incontri e racconti. Un luogo insieme reale e virtuale che invita a scoprire le preziose collezioni conservate negli istituti culturali del Palazzo e, allo stesso tempo, fornisce suggestioni per la visita della città. Il percorso si sviluppa in cinque tappe che raccontano dell’antico legame tra Modena e i suoi canali, delle origini medievali e delle trasformazioni del palazzo, della “storia sommersa” dei reperti archeologici e, appunto, delle ricchezze conservate negli istituti culturali che fanno vivere il complesso: le Gallerie Estensi, il Museo Civico, la Biblioteca Poletti e l’Archivio storico comunale. Si conclude, infine, con la via Emilia com’era all’età dei Romani. Il biglietto d’ingresso ad “Avia Pervia” costa 5 euro (3 euro il ridotto).