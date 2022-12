Il Natale a Vignola, le iniziative in cartellone

LA MAGIA DEL NATALE A VIGNOLA

Il Natale a Vignola (anche quest’anno) ti premia. E’ confermata, infatti, per il terzo anno consecutivo, l’iniziativa che tanto successo aveva avuto nei due anni passati, di consegna di “voucher” a chi farà spesa nei negozi di vicinato della città, promossa dall’Amministrazione di Vignola e da Pro Loco Vignola Terra di Ciliegie. Chi, fra l’8 dicembre e l’8 gennaio, in occasione delle festività natalizie, farà i propri acquisti a Vignola riceverà, sulla base degli scontrini raccolti, buoni (voucher) che potranno poi essere spesi, entro il 28 febbraio, sempre in città negli esercizi che aderiscono all’iniziativa. I negozi interessati saranno solo i piccoli esercizi di vicinato, quindi negozi di alimentari e di generi vari, esercizi commerciali (ristoranti e bar, ma anche pasticcerie o rosticcerie), le attività di servizi alla persona (parrucchieri, barbieri ed estetiste). Non saranno presi in considerazione gli scontrini di supermercati, carrozzerie, gommisti, meccanici, farmacie e parafarmacie, assicurazioni e distributori di carburante. Ogni 200 euro di spesa (suddivisi al massimo in 5 scontrini) si potrà ottenere un buono da 10 euro che potrà essere ritirato esibendo gli scontrini, entro il 31 gennaio, presso l’info point di Corso Italia .

Luminarie – Nel tardo pomeriggio di giovedì 8 dicembre verranno accese le luminarie di Natale in tutta la città. Luci colorate illumineranno il centro e le vie dello shopping. Nel rispetto dello spirito delle Festività, ma anche della necessità di adottare misure di risparmio energetico in un contesto di forti rincari, l’Amministrazione di Vignola ha deciso non solo di accorciare i giorni di accensione, ma anche gli orari giornalieri. Le luminarie saranno infatti spente, nel corso della settimana, alle ore 22.00 e, nel fine settimana, alle ore 24.

10/11 dicembre e 17/18 dicembre – In questi due fine settimana, a Vignola sono in programma esibizioni di artisti di strada, musica itinerante, bancarelle delle associazioni di volontariato. Domenica 11 dicembre, musica in allegria con i musicisti della Banda di Marano sul Panaro. Domenica 18 dicembre, Christmas Carols con i giovani cantori delle Classi Prime della Scuola Media Muratori. Attivo un punto informativo di Pro Loco su Corso Italia per ritiro voucher e informazioni.

Concerto dell’Orchestra dei Castelli “Movies!” - Sabato 17 dicembre, ore 21.00, Teatro Fabbri di Vignola. Costo del biglietto 10 euro. Prenotazioni presso gbononcini@gmail.com.

Aperture straordinarie di Villa Tosi-Bellucci, sede del Comune di Vignola - Visite guidate gratuite nei pomeriggi di lunedì 26 dicembre e venerdì 6 gennaio (ore 16.00/18.00). Prenotazioni entro il 23 dicembre e il 5 gennaio alla mail segreteriasindaco@comune.vignola.mo.it.

Mercati ambulanti straordinari – Edizioni straordinarie del mercato ambulante si terranno la mattina di domenica 11 e 18 dicembre. Le bancarelle saranno ospitate all’interno delle mura dell’ex mercato ortofrutticolo. Confermati, comunque, i tradizionali mercati ambulanti del giovedì, compreso l’8 dicembre, Festa dell'Immacolata Concezione.

Mercatini dell’Art Ingegno – Anche i Mercatini dell’Art Ingegno faranno gli straordinari. Infatti creativi e artigiani saranno per tutta la giornata, con le loro bancarelle, in viale Mazzini non solo il terzo sabato del mese (17 dicembre), ma anche le domeniche 11 e 18 dicembre e il giorno della Vigilia, sabato 24 dicembre.

La Capanna della Natività – Come ogni anno, l’associazione culturale Centro studi di Vignola collocherà la tradizionale Capanna della Natività nel centro storico della città. Rimarrà visibile fino al 9 gennaio.

Slow Food – Aperture straordinarie della sede della condotta locale di Slow Food in via Bonesi, in centro storico, sono previste nelle giornate dei fine settimana del 10 e 11 dicembre e del 17 e 18 dicembre (orari 9-13 / 15-19), venerdì 23 dicembre (9-13 / 15-19) e sabato 24 dicembre (9-13)