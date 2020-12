Inaugura in Piazza Roma il presepe realizzato dagli studenti di Design Ceramico del Venturi

Questa mattina è stata inaugurata in Piazza Roma, sotto l’imponente abete luminoso promosso da USCO, la creazione realizzata per mano degli studenti e dei docenti del corso di Design Ceramico dell’Istituto d’Arte A. Venturi, in collaborazione con Modenamoremio.

Si tratta di una Natività completamente in argilla, che quest’anno è stata arricchita da due nuove figure con grande impegno da parte degli studenti e dei docenti, che hanno operato oltre il loro orario scolastico per poterla esporre nella sua interezza prima del Santo Natale.

“Questo lavoro ha fatto sentire i ragazzi vivi in un anno così difficile, è stato per loro entusiasmante impegnarsi in un progetto così importante per la città”, aggiunge la Prof.ssa Luigia Paolino, Dirigente Scolastico dell’Istituto, presente all’inaugurazione insieme all’Assessore al Centro Storico Andrea Bosi, Maria Carafoli, Direttore Modenamoremio e naturalmente gli studenti-artisti con i loro insegnanti, il Prof. Italo Consorti, la Prof.ssa Maria Grazia Villani ed altri colleghi.