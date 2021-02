Inchiostro Nero, il nuovo singolo del musicista modenese Nero e di Biondo

Uscirà il 12 febbraio INCHIOSTRO NERO, il nuovo singolo del musicista modenese Nero, nome d'arte di Francesco Ruggeri.

Lo ha annunciato dal suo profilo Instagram, svelando anche che sarà cantato in coppia con Biondo, giovanissimo rapper italiano , noto per aver partecipato alla diciassettesima edizione del talent amici di Maria De Filippi e riscosso numerosi consensi tra il pubblico dei teenagers di tutta Italia, forte dei suoi 800.000 follower e membro dalla Nazionale Italiana Cantanti.

La collaborazione è nata a seguito di un incontro tra i due giovanissimi artisti grazie ad un carissimo amico in comune, Marco Filadelfia, modenese anche lui.

Nero e Biondo di comune accordo hanno deciso di portare al pubblico un esperienza vicina a tanti giovani. Il nuovo brano racconta una relazione finita male, tormentata dalle troppe domande e dai mille perché.

I due artisti esprimono tutta la loro amarezza nell’aver dato tanto e ricevuto poco in una relazione che per loro era vitale, attraverso l’utilizzo di un linguaggio fluente ed interessante che permette agli ascoltatori di cogliere al pieno il significato del brano e di essere trasportati all’interno del loro mondo, una macchia nera di un cuore spezzato in cerca di una felicità surreale.

Il brano che uscirà ufficialmente il 12 febbraio vanta la collaborazione di Nelio Palladdino co-autore del brano e Ivan Russo per la produzione e gli arrangiamenti e la distribuzione da parte dell’etichetta 7stratirecords.