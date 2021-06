La cultura protagonista a San Felice sul Panaro con "Luglio live 2021"

Libri, concerti, appuntamenti culturali, conferenze e interviste, visite virtuali ai musei. A San Felice sul Panaro, luglio è un mese ricco di tante iniziative, raccolte nella rassegna “Luglio live 2021” organizzata da assessorato alla Cultura del Comune e Pro Loco.

Giovedì 1° luglio, piazza Matteotti, ore 21, il professor Luca Gherardi parlerà de: “Il viaggio con Dante nell’aldilà”. Sabato 3 luglio, piazza Mazzini, alle 21, la Rock cover band “Farma e Cisti” in concerto.

Mercoledì 7 luglio, piazza Matteotti, ore 21, incontro con la scrittrice e blogger Roberta de Tomi che presenta il suo libro “Alice nel labirinto” dialogando con l’assessore alla Cultura Elettra Carrozzino. Giovedì 8 luglio, piazza Matteotti, ore 21, “Stregati dalla luna” con Maria Giulia Andretta, Ph.D. in Storia della Scienza e delle Tecniche. Venerdì 9 luglio, auditorium di viale Campi, 41/b, ore 21, viaggio virtuale nelle Gallerie degli Uffizi di Firenze con “Raffaello e il ritratto”, “I gioielli della Primavera del Botticelli”, “I depositi degli Uffizi”. Sabato 10 luglio al parco “Italo Calvino” in zona Conad, alle 21, concerto della Banda Rulli Frulli con Arcipelago Tour.

Mercoledì 14 luglio, piazza Matteotti, ore 21, presentazione del saggio “Il pesce è finito” del naturalista e divulgatore Gabriele Bertacchini. Con l’autore dialoga Adriano Cazzuoli direttore del Giardino Botanico “La Pica”. Giovedì 15 luglio, piazza Matteotti, ore 21, “Il viaggio su due ruote”, incontro con Raffaele Artioli presidente Team 9, Vanni Bellodi presidente Società Ciclistica San Felice, Claudio Costa Bizzarri presidente Pedale 73, Francesco Calì ciclista nazionale under 23, Davide Gaddi cicloturista avventuriero. Moderatore: Paolo Pianesani. Sabato 17 luglio, parco “Italo Calvino, ore 21, “A dascurem in dialet con zent Doc ad Sanflis” in collaborazione con l’associazione culturale “Piazza del Mercato”.

Mercoledì 21 luglio, piazza Matteotti, ore 21, presentazione del romanzo di Elena Vittoria Sinico “Il ritratto”. Con l’autrice dialoga l’assessore alla Cultura Elettra Carrozzino. Giovedì 22 luglio, piazza Matteotti, ore 21, “Il viaggio passo dopo passo. Un viaggio ad occhi chiusi” con Alessandro Bordini, incallito viaggiatore non vedente. Venerdì 23 luglio, auditorium di viale Campi 41/b, ore 21, visita virtuale al Museo Egizio di Torino con “Le passeggiate del Direttore”. Sabato 24 luglio, piazza Matteotti, ore 21, appuntamento con Beat & R’n B’ anni ’60 con i Sea Monkeys in concerto. Chiude la ricchissima rassegna di eventi mercoledì 28 luglio, in piazza Matteotti, alle 21, la presentazione del romanzo di Marzia Accardo “Rosso vendetta”. Con l’autrice dialoga Roberta de Tomi.

Tutti gli incontri sono a ingresso libero ma con obbligo di prenotazione. Per informazioni e prenotazioni: 0535/86391-86392.