Università Popolare di Formigine, le iniziative durante il Settembre Formiginese

L’Università Popolare di Formigine si prepara a riaccendere i motori in vista dell’anno accademico 2022/2023. Nell’attesa dell’inizio dei corsi, che saranno una cinquantina suddivisi in cinque aree (umanistico-letteraria, storico-filosofica, scientifica, artistica e laboratori), in programma a partire dal 10 ottobre, l’UPF organizza diverse iniziative promozionali inserite nel calendario del 51esimo Settembre Formiginese.

Tutti i venerdì del mese, l’Associazione propone “Leggiamo insieme Pascoli”, ciclo di incontri per ricordare il poeta a centodieci anni dalla morte. Si parte il 2 settembre con la professoressa Donata Ghermandi che leggerà e commenterà “X Agosto” e “La civetta”, per proseguire con Beppe Manni il 9 con “Romagna”, il 16 con “La mia sera” e “Sera d’ottobre” a cura di Giuliana Giuliani, il 23 con “Alba”, “Lavandare”, “Novembre” e “Il lampo e il tuono” a cura di Silvana Guerzoni e il 30 con “Nebbia” e “Nella nebbia” a cura ancora una volta di Donata Ghermandi. Gli appuntamenti sono alle 18 in Villa Benvenuti.

Tutti i fine settimana in centro storico, al sabato dalle 16 alle 20 e alla domenica dalle 10 alle 12 e dalle 16 alle 20, spazio all’approfondimento con uno stand che fornirà agli interessati maggiori informazioni su materie, docenti e attività del nuovo anno accademico, oltre alla possibilità di iscrizione. Insegnanti disponibili anche martedì 13 alle 20.30 in Sala Loggia.

“Dopo un periodo di difficoltà legata al Covid – affermano il Rettore Beppe Manni e il Presidente Franco Richeldi – la nostra UPF può riprendere a pieno ritmo il suo lavoro. Anche quest’anno utilizzeremo sedi diverse fornite dal Comune, che ringraziamo per il sostegno e la collaborazione. In seguito, informeremo anche sulle attività collaterali come seminari e uscite; a questo proposito potete esprimere i vostri desiderata compilando il questionario disponibile sul nostro sito”.

Per maggiori informazioni contattare l’Università Popolare di Formigine al numero 339 7456902 o alla mail universitapopolareformigine@gmail.com o consultare il sito www.unipopformigine.it.