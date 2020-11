Settimana Europea per la Riduzione dei Rifiuti: le iniziative sostenibili di Pavullo

In occasione della Settimana Europea per la Riduzione dei Rifiuti (SERR), prevista dal 21 al 27 novembre 2020, iniziativa volta a promuovere la realizzazione di azioni di sensibilizzazione sulla sostenibilità e sulla corretta gestione dei rifiuti, l’Assessorato alla Cultura del Comune di Pavullo, sensibile e attento a tematiche ambientali e al recupero creativo propone presso la Fabbrica delle Arti e l’Emporio degli Scarti progetti ed iniziative a tema, che coinvolgono famiglie, scuole e bambini, nel rispetto delle norme di sicurezza Covid-19:

Le iniziative della Fabbrica delle Arti:

Dal 21 al 27 novembre Raccolta utensili da cucina per i Nidi di Pavullo. Invitiamo la comunità ad aiutarci a raccogliere utensili da cucina colorati per realizzare un allestimento sonoro presso il Nido Tonini di Pavullo e lo Scarabocchio della frazione di Sant’Antonio. “Musica a tavola” rientra in una progettualità più ampia e complessa che vedrà la realizzazione, nella primavera 2021, di eco – allestimenti green presso le aree verdi dei Nidi. Verranno ricreate aree tematiche (“colori e forme in movimento”, “Musica a tavola”, “Favole sotto l’albero”, “Semino e raccolgo”, “La cucina dell’orto” …) dove i bambini potranno sperimentale, attraverso percorsi sensoriali, forme, colori, luci e materiali in libertà. Progetto in collaborazione con l’ufficio Scuola del Comune di Pavullo e con la supervisione della pedagogista Anna Pelloni.

In occasione dell’avvio della settimana Europea per la Riduzione dei Rifiuti e in occasione della Giornata Nazionale degli Alberi (sabato 21 novembre), la Fabbrica propone due laboratori a distanza per i più piccoli: “ A come Albero” a cura della Fabbrica delle Arti per creare, con il metodo Munari, un giardino ricco di alberi “fantasia” e “Albero (o)rigamo” a cura di Elisabetta Codega, artista della Fabbrica specializzata in origami. I laboratori pubblicati (video e fotografie) sul sito della Fabbrica delle Arti: www.fabbricadelleartipavullo.it/ Giovedì 26 novembre open day Emporio dei Materiali di scarto. Si invitano docenti, educatori ed appassionati di scarti a recarsi, su prenotazione, all’Emporio della Fabbrica delle Arti per recuperare materiali utili per attività creative. L’Emporio rimarrà aperto dalle 9.00 alle 12.00 e dalle 15.00 alle 18.00. Ai partecipanti verrà donato un piccolo green gadget.

Le attività svolte rispettano le norme di sicurezza attuate per la prevenzione Covid – 19.

Per informazioni: Fabbrica delle Arti, Via Giardini 3 – Pavullo n/F, Dott.ssa Simona Negrini – tel. 0536 29026, cultura@comune.pavullo-nel-frignano.mo.it, www.fabbricadelleartipavullo.it, www.comune.pavullo-nel-frignano.mo.it.