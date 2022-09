“Il tempo del Creato”, un'installazione dedicata alla cura del pianeta nella chiesa di Castelnuovo

La forza dell’arte per sensibilizzare sul tema della salvaguardia del pianeta. Inaugura oggi, giovedì 1° settembre “Il tempo del Creato”, un’installazione artistica allestita all’interno della chiesa di Castelnuovo Rangone, che apre un mese di eventi per riflettere sul valore della conservazione del pianeta e sull’importanza del prendersene cura. Sull’impronta data dal messaggio lanciato da Papa Francesco sette anni fa con l’enciclica Laudato Si’ e nell’ambito del mese di celebrazione ecumenica dedicato alla cura della casa comune, il parroco don Fabrizio Colombini insieme alla comunità di San Celestino I Papa hanno promosso questa iniziativa che unisce arte, ecologia e spiritualità.

“Il tema della cura ambientale – spiega don Colombini – è sempre più urgente e riguarda tutti. Attraverso questa installazione artistica, ideata da don Federico Manicardi e realizzata con il contributo del gruppo parrocchiale, di don Andrea Ballarin e di alcuni artigiani locali, abbiamo voluto lanciare questo messaggio, con l’obiettivo non solo di valorizzare questo tempo, ma anche di provare a sensibilizzare le persone e stimolare idee”.

L’installazione si apre sul sagrato della chiesa e prosegue all’interno con sei immagini raffiguranti l’azione distruttiva dell’uomo sul Creato. Il culmine è sull’altare: il Crocefisso è addobbato con le rose, simbolo di rinascita e del ruolo salvifico di Cristo, mentre a terra un grande specchio invita lo spettatore a guardarsi dentro per riflettere sul proprio rapporto con il pianeta e sulle azioni che compie per vivere in armonia col Creato.

L’esposizione è parte di una rassegna più ampia, tra momenti di preghiera, laboratori dedicati ai bambini, incontri e spettacoli, in particolare il 12 settembre il teatro Ariston ospiterà alle 21 l’incontro “Povertà energetica, stili di vita e soluzioni possibili”, il 24 settembre va in scena in chiesa alle 21 lo spettacolo “Tudo esta interligado” e il 3 ottobre sempre in chiesa alle 21 c’è lo spettacolo “Un uomo. Storia di Francesco”.

L’installazione resterà allestita fino a domenica 9 ottobre, quando avrà luogo la preghiera ecumenica per il Creato alle 16 presso il parco Lennon, alla presenza dell’arcivescovo di Modena-Nonantola mons. Erio Castellucci.