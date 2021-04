Capire l’Intelligenza Artificiale: il webinar dell’Ordine degli Ingegneri di Modena

L’Intelligenza Artificiale (AI) e le tecnologie di apprendimento automatico (Machine Learning) costituiscono una delle più grandi sfide scientifiche e sociali del nostro tempo: queste innovazioni stanno avendo un impatto crescente praticamente in ogni aspetto della vita quotidiana ed in quasi tutti i settori lavorativi. Siamo probabilmente alla vigilia di una nuova rivoluzione tecnologica, che aprirà scenari complessi ma anche caratterizzati da grandi opportunità.



Al tema dell’Intelligenza Artificiale e delle connessioni con le tecnologie di apprendimento automatico ed approfondito (Machine Learning e Deep Learning) è dedicato il webinar di approfondimento organizzato dal’Ordine degli Ingegneri di Modena per domani, giovedì 15 aprile, a partire dalle ore 17 sulla piattaforma GoToWebinar.



Il seminario online introdurrà i concetti base di queste tematiche che hanno profondamente modificato il modo di concepire, gestire ed utilizzare i dati. Saranno illustrate le principali tecniche di riferimento (es.: reti neurali profonde) e presentati casi pratici ed applicazioni sia nei processi industriali sia in altri contesti.



Il webinar sarà curato da Simone Calderara, Professore associato presso il Dipartimento di Ingegneria “E.Ferrari” di UNIMORE. Il prof. Calderara, oltre all’attività di docenza, è autore di oltre 80 pubblicazioni ed ha partecipato a numerosi progetti internazionali nell’ambito della computer vision e dell’Intelligenza Artificiale applicata a casi di safety e security. E’ inoltre PI UNIMORE dei progetti in cooperazione con il Ministero della Salute e con l’Agenzia Spaziale Europea.



Per informazioni ed iscrizioni è possibile rivolgersi alla segreteria dell’Ordine degli Ingegneri di Modena.