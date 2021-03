Scuola, l'edizione 2020 del Certamen di greco e latino si terrà online

La competizione nazionale, dedicata alla memoria di Francesca Meletti, si svolgerà per la prima volta in modalità telematica tra il 20 e il 21 di aprile

Prende il via l'edizione 2021 del Certamen Carolinum “Francesca Meletti”, la gara di traduzione dal greco e dal latino tra gli studenti dei licei classici e scientifici, promossa per il terzo anno a livello nazionale, dal liceo classico e linguistico Muratori-San Carlo di Modena; l'iniziativa quest'anno si svolgerà per la prima volta on line, a causa dell'emergenza Covid-19, dopo l'annullamento dell'edizione dello scorso anno.

Sul sito del liceo è disponibile il bando di iscrizione: l'iniziativa è riservata quest'anno agli studenti del quarto e quinto anno dei licei classici e scientifici di tutta Italia; ogni istituto può iscrivere fino a quattro studenti per sezione, con un limite massimo di 50 iscritti per il greco e 50 per il latino; le domande dovranno essere inviate entro il 31 marzo. Le prove si svolgeranno, esclusivamente on line, il 20 e 21 aprile e le premiazioni, sempre on line, il 29 maggio; in palio ci sono un primo premio da 600 euro, un secondo premio da 400 euro e il terzo premio da 300 euro. Gli studenti si cimenteranno con brani, tra gli altri, di Cicerone, Livio, Seneca, Quintiliano, Tacito, Lisia, Isocrate, Senofonte e Plutarco.

L'iniziativa, dedicata ad una studentessa della scuola prematuramente scomparsa nel 2010, ha il sostegno della famiglia Meletti, Fondazione Cassa di Risparmio di Modena, Dante Alighieri comitato di Modena, Associazione italiana cultura classica (Aicc), Rotary, Bper, Acetaia Malagoli Daniele, con il patrocinio del Comune di Modena e la collaborazione della Provincia.

La commissione esaminatrice, formata da ex-docenti dei licei cittadini, sarà presieduta da Renzo Tosi, docente di Lingua letteratura greca all'Università di Bologna. L'obiettivo è quello di valorizzare lo studio della lingua e della cultura classica, promuovendo esperienze tra studenti di scuole diverse.