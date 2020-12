"L'ora d'aria": al via gli spettacoli-aperitivo di Emilbanca

Saranno disponibili sul canale YouTube di Emil Banca gli spettacoli-aperitivo organizzati dalla banca di credito cooperativo presente anche a Modena per offrire a soci e clienti un po’ d’arte, musica e comicità.

L’iniziativa, che si intitola “L’ora d’aria”, consiste in quattro spettacoli che andranno in scena tutti i lunedì dal 14 dicembre al 4 gennaio (dalle 19 alle 20) sul canale Youtube di Emil Banca.

Il programma prevede lunedì 14 dicembre Malandrino e Veronica (cabaret), lunedì 21 dicembre Fio Zanotti & Friends (musica), lunedì 28 dicembre Giorgio Comaschi (teatro) e lunedì 4 gennaio Franz Campi (teatro-canzone). Ogni spettacolo sarà presentato da due collaboratori della banca che introdurranno l’artista della serata, scambiando qualche chiacchiera durante la performance. Per partecipare basterà collegarsi dalle ore 19 al canale YouTube emilbanca bcc o alla pagina Facebook Emil Banca Credito Cooperativo, senza nessuna registrazione o iscrizione.

«Per una banca di credito cooperativo il Natale è sempre stato un'occasione di incontro con i soci - spiega Daniele Ravaglia, direttore generale Emil Banca - In questo periodo solitamente organizziamo decine di cene e spettacoli dedicati alla nostra base sociale e che coinvolgono diverse migliaia di persone. Poiché l’attuale situazione non ci permette questo tipo di attività, in attesa di poter tornare alla normalità abbiamo pensato a qualcosa di diverso, cercando di valorizzare l’attività di bravissimi artisti emiliani che in questo momento non possono lavorare», conclude il direttore generale di Emil Banca.