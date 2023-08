La cultura del lavoro contadino in miniatura in mostra in Villa Boschetti

In occasione della Festa delle Contrade in Villa Boschetti nelle sale espositive del palazzo storico è stata allestita una curiosa mostra: gli attrezzi agricoli della civiltà agricola in miniatura, opera dell’artista Giuliano Tacconi.

Un’esposizione unica nel suo genere, con 400 pezzi artigianali che riproducono fedelmente gli attrezzi agricoli della civiltà contadina di una volta. Dal 1988, anno della creazione del primo manufatto, il torchio o come si dice in dialetto, “al torc”, fino ad arrivare ad oggi. Una passione, quella del signor Tacconi, che coltiva dalla tenera età, mentre i lavori esposti sono frutto del lavoro di 35 anni di studio e riproduzione di un pezzo della storia contadina della valle del Panaro nei minimi dettagli.

Aperta il 12 agosto scorso, la mostra ha già ricevuto tanti apprezzamenti: “I più anziani rivedono i loro strumenti di lavoro, mentre per i più giovani è una vera scoperta osservare gli attrezzi usati dai loro nonni, ho ricevuto tanti complimenti per la cura dei dettagli”, racconta l’artista Giuliano Tacconi. Tra i manufatti esposti attrezzi per la coltivazione della vigna, l’allevamento dei maiali e il lavoro nei campi in generale.

“Siamo contenti di ospitare in Villa una mostra che racconta un pezzo di storia del nostro territorio- spiega il Sindaco di San Cesario sul Panaro Francesco Zuffi -, un momento importante nella nostra Festa e che permette di valorizzare il lavoro di un artista nostrano”.

La mostra, allestita in una delle sale della Villa, è aperta al pubblico nei giorni di festa, dalle 19 alle 24 fino al 27 agosto. Non è necessaria la prenotazione, ma solo tanta curiosità in queste piccole opere che interesseranno sicuramente grandi e piccoli visitatori.