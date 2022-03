E' uscito in libreria "La donna perfetta", ultimo romanzo di Mauro Sighicelli

A Febbraio è uscito in tutte le librerie il ventiduesimo libro di Mauro Sighicelli dal titolo “La donna perfetta”, romanzo edito dalla casa editrice L’Erudita di Roma. Scrittore poliedrico, l'autore modenese spazia su più generi letterari dal comico al grottesco, dalle fiabe per bambini ai cosiddetti romanzi gialli. Esempio ne è la saga del commissario Bertini, ambientata proprio a Modena e capace di generare una vera e propria catena di apocrifi.

In questo libro - "La donna perfetta" - si narra la storia di un parroco, Don Paolo, travolto da una serie di avvenimenti drammatici, romantici, erotici e umoristici che avvincono il lettore sin dalle prime pagine. E’ anche il mondo di Pietro Abeti e Svetlana Rocimova, personaggi sempre in precario equilibrio dove tragedia, violenza e amori compaiono vivamente e fortemente intrecciati; in sintesi, la storia di un segreto e di una dote soprannaturale dove un succedersi tumultuoso di fatti genera un romanzo comico e terribile. I tre protagonisti (Don Paolo, Pietro Abeti, Svetlana Rocimova) possono sembrare bizzarri oppure tenerissimi, ricchi di quell’umanità che le convenzioni del vivere sociale a volte tendono a soffocare. Mentre il lettore segue tali drammi, altri personaggi, meno centrali ma delineati con strepitosa abilità descrittiva si avvicendano a ricoprire i ruoli di questa storia: amici d’infanzia, amanti segrete, seguaci incalliti, mariti traditi, adolescenti alla ricerca del proprio destino. A tratti sconclusionato e irreale, questo romanzo, oscillando dal melodramma alla commedia, diverte e appassiona dalla prima all’ultima pagina.

Sinossi de "La donna perfetta"