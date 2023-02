La modenese Raffy con il singolo "Niente" per  lasciarsi il passato alle spalle

"Niente" (etichetta Planet R) è il nuovo singolo di Raffy, un brano dal ritmo dance-elettronico, prodotto in Romania da Catalin Tamazlicaru (in collaborazione Razvan Dediu, Aman2system), scritto dalla stessa cantautrice e producer modenese e dall'autore Andrea Gallo.

Raffy ci spiega: "È forse uno dei pezzi che preferisco di più del mio repertorio musicale, nell'ultimo periodo ho fatto per la maggior parte musica Reggaeton, ora ho deciso di espanderlo ed incrementare nuovi generi, come in questo caso. Il testo tratta di una storia di amore terminata, di non avere avuto rimpianti durante la relazione da parte della donna. Il messaggio è quello di lasciare alle spalle il passato e di non fare caso alle cattiverie della gente".

Il singolo è già disponibile nei principali digital store.

