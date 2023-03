Biblioteca del Fumetto: alla Polisportiva San Faustino laboratori a tema

Partono i laboratori alla Biblioteca del Fumetto della Polisportiva San Faustino: fumetti classici e contemporanei, manga e autoproduzioni, uno spazio accogliente in cui leggere, studiare, disegnare e partecipare a laboratori e incontri. Lo spazio è aperto il venerdì dalle 14.30 alle 18.30. A marzo è possibile partecipare a laboratori creativi per grandi e piccini, in cui si potranno realizzare dei segnalibri a tema fumetto, oppure creare animali e oggetti con la tecnica degli origami.

I volumi che si possono trovare sono di vario genere: da i classici Tex e Topolino, fino ai fumetti contemporanei e una selezione di manga. La biblioteca ha ospitato festival come Paff! e Matite, che hanno contribuito a rendere il luogo ricco iniziative culturali, artistiche e allo stesso tempo un punto di incontro per appassionati del mondo del fumetto di ogni età. La biblioteca è stata aperta con il contributo della Polisportiva San Faustino, Arci Modena e con il patrocinio del Comune di Modena.