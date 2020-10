Lambruscolonga. Annullata l’edizione autunnale, organizzatori: “Non ci sono le condizioni"

Non si svolgerà più la manifestazione dedicata al Lambrusco di Modenae prevista per l’ultimo weekend di ottobre.

A seguito dell’evolversi degli eventi relativi al Covid-19 gli organizzatori della Lambruscolonga, Alessio Bardelli e Valentina Reggiani, hanno scelto di cancellare la quindicesima edizione prevista per il week end di fine ottobre. Non solo difficoltà organizzative, ma anche senso di opportunità dietro a questa scelta.

“Non ci sono le condizioni per creare una festa fatta di divertimento e socializzazione in questo momento critico in cui dobbiamo prima di tutto tutelare la salute collettiva”, dichiarano Bardelli e Reggiani, dando l’appuntamento a un grande brindisi collettivo con 2000 calici all’edizione della Primavera 2021 già in fase organizzativa “con grandi novità che daranno alla Lambruscolonga un marchio sempre più internazionale e di grande richiamo turistico”.