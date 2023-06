Lavoro domestico e di cura: le radici di un dibattito e le attuali sfide

Doppio appuntamento sul tema del lavoro domestico e di cura con due incontri organizzati dal Dipartimento di Economia Marco Biagi dell’Università di Modena e dal Centro documentazione donna.

Il lavoro domestico, il suo valore produttivo e la sua retribuzione; la donna come soggetto di questo lavoro; la famiglia come luogo di produzione e riproduzione della forza-lavoro. Sono questi alcuni dei temi al centro della discussione collettiva che all’inizio degli anni settanta la rete nazionale e internazionale dei collettivi femministi promosse attraverso la campagna Wage For Housework. Una storia importante del femminismo radicale rimasta in ombra per molto tempo di cui si vuole metterne in luce la potenza e l’originalità.

A distanza di cinquant’anni, che cosa resta oggi – in un contesto sociale e produttivo sostanzialmente mutato – di quelle intuizioni e di quelle analisi?

Il presupposto è che il lascito della campagna per il salario al lavoro domestico e soprattutto il suo carattere internazionale può essere messo al lavoro da un movimento femminista che si è sviluppato sul piano transnazionale e offrirci, oggi, degli strumenti critici su questioni ancora molto attuali: la conciliazione famiglia-lavoro, la condivisione dei compiti domestici, il lavoro di cura, la divisione sessuale del lavoro e la riproduzione sociale su scala globale.

Si parte con il seminario “Riproduzione sociale, lavoro non pagato, ecologie della cura” condotto dalla ricercatrice Barbara Mahlknecht (Goldsmith University London) che si terrà martedì 6 giugno alle ore 14.15 presso l’Aula 2 (1° piano Ala Ovest) del Dipartimento di Economia Marco Biagi. L’incontro sarà aperto dall’introduzione della prof.ssa Tindara Addabbo, Delegata del Rettore per le Pari Opportunità e rientra nel ciclo di seminari proposto dal Dipartimento. Il seminario affronterà le considerazioni teoriche e le strategie pratiche del movimento del Salario al lavoro domestico per approfondirne la discontinuità e l'attualità nel dibattito femminista contemporaneo e nel dopo-pandemia - caratterizzato da trasformazioni economiche, sociali e tecnologiche che hanno portato a un aumento delle disuguaglianze di genere -, in un Dipartimento che è stato il primo in Italia a proporre un corso di Economia di Genere tenuto dalla Prof.ssa Antonella Picchio che nel dibattito oggetto del seminario ha avuto un ruolo fondamentale così come nell’approccio macroeconomico esteso alla riproduzione sociale.

Si prosegue giovedì 8 giugno alle ore 17.00 con il workshop dal titolo “Show and Tell. Una ricerca collettiva sul salario al lavoro domestico” condotto sempre da Barbara Mahlknecht al Centro documentazione donna, Sala Renata Bergonzoni presso la Casa delle Donne in Strada Vaciglio nord 6. Con questo laboratorio si approfondiranno i temi e le battaglie al centro dell’esperienza politica del Gruppo per il salario al lavoro domestico di Modena negli anni Settanta, facendo parlare i documenti d'archivio (volantini, opuscoli, bollettini e dossier ciclostilati) selezionati da alcun fondi depositati al Centro. L’obiettivo è quello di recuperare la radicalità di questo movimento politico attivando le partecipanti in un lavoro di appropriazione e attualizzazione di questi temi, grazie al confronto tra generazioni diverse e al contributo di alcune testimoni che portarono avanti quelle rivendicazioni cinquant’anni fa.

Gli incontri rientrano nel Ciclo di Seminari del Dipartimento di Economia Marco Biagi. Eventi che segnano l’importanza di proporre percorsi di ricerca aperti alle istituzioni e associazioni presenti nel territorio e ai fondi archivistici che costituiscono un patrimonio vivo per la ricerca e la conoscenza.