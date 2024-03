Le ricette tipiche delle regioni italiane in un podcast della Scuola Alberghiera di Serramazzoni

Un podcast sulle ricette dei piatti tipici delle regioni italiane. È un vero e proprio format radiofonico quello che stanno realizzando gli allievi della Scuola Alberghiera e di Ristorazione di Serramazzoni, gestita da Ial Emilia-Romagna.

Il programma s’intitola “Giro culinario d’Italia” e va in onda su Radio Flyweb, la webradio della Cisl Emilia-Romagna che trasmette solo musica indipendente.

"Per i nostri ragazzi il podcast è quasi un gioco, un modo divertente per approfondire le discipline apprese in aula", dichiara il presidente Ial Emilia-Romagna Ciro Donnarumma.

Gioco fino a un certo punto, perché gli allievi cominciano a preparare la puntata il lunedì e ci lavorano fino al venerdì, quando è pronta per andare on line.La supervisione del progetto è affidata a Giovanni Cristiano, giornalista e telecronista Sky Italia che collabora come educatore con la Scuola Alberghiera di Serramazzoni.

"Il podcast coinvolge tutti gli allievi della scuola – spiega Cristiano – Attraverso venti puntate, una per ciascuna regione italiana, vogliamo far conoscere storie, culture e tradizioni delle ricette che hanno reso famosa la nostra cucina nel mondo"

Finora sono state prodotte sette puntate: Val d’Aosta, Piemonte, Puglia, Sardegna, Campania, Veneto e Friuli Venezia Giulia. Oltre a Cristiano, collaborano al progetto Andrea Corradini (per la parte editoriale), Antonio Magnotta (montaggio) e Andrea Vicinanza Manni (registrazione). I podcast sono disponibili su https://www.radioflyweb.it/ial-news/