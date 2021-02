"Le solite stories", in radio il nuovo singolo di Marco Filadelfia

Da venerdì 12 febbraio in radio e su tutte le piattaforme digitali "Le solite stories" il nuovo singolo di Marco Filadelfia (Tycaua / Artist First).

"Le Solite Stories" racconta una storia d’amore attraverso un brano rap urban che, come tutte le Instagram stories, ha un suo inizio e una sua fine. Una persona, dice Marco, che fa parte della tua vita nel XXI secolo fa parte anche dei tuoi Social: ma una volta finito tutto, quella storia infinita diventerà solo un ricordo nell’archivio di Instagram.

Marco Filadelfia, nasce a Pavullo nel Frignano, città dell’Appennino modenese, nel 1997. Vive con la mamma Orietta a Formigine, in provincia di Modena, insieme al cagnolino Blacky. Il suo primo amore, fin da bambino è stato il calcio e sognava di diventare un calciatore professionista ma, due gravi infortuni alle ginocchia, hanno spento precocemente questo sogno. Lasciato il calcio ha iniziato a scoprire la passione per il web e per la scrittura. Ha iniziato a girare video amatoriali che lo hanno lanciato nel mondo social dove, in breve tempo, ha raggiunto una grande notorietà. Molti suoi video hanno superato il milione di visualizzazioni sui social. Sul web è conosciuto anche come “Much Fila”, un nomignolo che si porta dietro fin dall’adolescenza. Oggi la sua pagina Facebook ha oltre 300.000 followers, il profilo Instagram oltre 100.000 e sul canale Youtube ha oltre 24.000 iscritti.

Ma chi è Marco? Un Cantante? Uno Youtuber? Uno Scrittore? Forse un po’ di tutto anche se lui si sente, principalmente, un comunicatore. Grazie alla passione per la scrittura, Marco ha iniziato a scrivere testi per canzoni, avvicinandosi così anche alla musica. Già prima dei 18 anni ha iniziato un progetto musicale pubblicando, via via, alcuni singoli: "Ricordi" brano autobiografico, "Senza limiti" e, tra gli altri, "Questa estate" spensierato brano estivo che ha presentato al Modena Summer Festival 2016. Nello stesso anno ha pubblicato, grazie a Mondadori, il suo primo romanzo: “Con il cuore tra le nuvole”. Il libro permette ai lettori, grazie a un QR code, di accedere a contenuti multimediali, con rifermento a ciascun capitolo. Un bel prodotto editoriale, innovativo e curato nei minimi dettagli. Il 2017 è stato l’anno di "Sogni d'oro", canzone dedicata all’amicizia e "Philadelphia", titolo giocato sul proprio cognome, ispirato all’ American Dream. Nel 2018 è uscito "Calcio & Champagne" feat. Astol, che parla di calcio e, poco dopo, "Sei così bella" e "Apollo 11". A giugno 2019 Marco pubblica il singolo “Polleg” e un anno dopo “Weekend” con il feat de I Desideri. A Dicembre 2020 esce il singolo "Jumanji" scritto dallo stesso Marco Filadelfia. Attraverso le rime di questo rap energico, Marco Filadelfia descrive l’ambiziosa vita dei giovani d’oggi, che si muovono all’interno di una giungla urbana caotica e materialista.