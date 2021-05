"Librai al potere", protagonista per un giorno il team del Mondadori Bookstore di Modena

Cosa succede dietro le quinte di una libreria? Come si svolge la giornata di un libraio? In occasione del Maggio dei Libri, Mondadori Store lancia “Librai al potere”: il primo Instagram takeover dedicato ai librai. Il nuovo appuntamento social di Mondadori Store nasce con l’obiettivo di avvicinare ancora di più librai, lettori e librerie, allargando la propria offerta di cultura e intrattenimento con un format dirompente, originale e immediato.

«Le librerie Mondadori racchiudono tante e diverse storie speciali, intessendo un legame d’eccezione con il territorio. Con questa iniziativa vogliamo dare risalto alle esperienze locali, valorizzando la competenza e la passione delle persone che tutti i giorni mettono la propria professionalità a disposizione dei clienti negli oltre 500 store Mondadori presenti dalle grandi città ai centri più piccoli» spiega Francesco Riganti, direttore marketing di Mondadori Retail.

Per 24 ore i librai prenderanno possesso dell’account Instagram di Mondadori Store, che oggi conta oltre 150.000 follower, svelando nelle Stories aneddoti e curiosità della loro quotidianità tra gli scaffali, offrendo nuovi spunti di lettura e coinvolgendo i lettori con quiz a tema e incontri in diretta, condividendo interessi e momenti di svago.

Partito dal Mondadori Bookstore di Milazzo, con Angelica Furnari, lettrice appassionata che ha trasformato il suo amore per i libri in un mestiere, il viaggio proseguirà domani in Emilia-Romagna: il 13 maggio sarà l’occasione per conoscere Stefania Ficarelli e il team del Mondadori Bookstore di Modena situato all’interno del cinema Victoria. E proprio al rapporto indissolubile tra libri e cinema saranno dedicati i consigli dei librai e dei gestori del cinema.

Il 20 maggio, infine, sarà la volta dei librai Mondadori che nell'ultimo anno hanno ideato e sviluppato la pagina social “Raccóntàti”. Una piattaforma di contenuti in cui libri, editori, autori e naturalmente librai raccontano e si raccontano in meno di 60 secondi. I protagonisti di “Raccóntàti” lanceranno una staffetta di 24 ore che coinvolgerà i Mondadori Bookstore di Novara, Vercelli, Gallarate, Somma Lombarda e Imperia.

Il nuovo format social di Mondadori Store, il più esteso network di librerie in Italia, è stato realizzato in collaborazione con Canali&C.