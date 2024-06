"Con 'L'amore moltiplica' mi sono tolto la corazza. C'è chi mi ha criticato ma per me era giunto il momento"

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI MODENATODAY

"Non so se queste righe di vita siano poesia, sicuramente sono i pensieri di una persona che ha scelto le parole in base ai sentimenti, alle emozioni e al cuore. Poi ha cercato di trovare, forse, quella musicalità che serve per fare poesia, forse... ". E' con semplicità che Gian Carlo Muzzarelli, sindaco di Modena dal 2014 al 2024, presenta un libro tutt'altro che semplice: "L'amore moltiplica", edito da Artioli, dedicato alla moglie Alessandra scomparsa un anno fa, il 23 giugno 2023. Lo presenta aprendo ai giornalisti le porte della casa che Alessandra aveva voluto acquistare mentre era ricoverata in ospedale, "perché lei aveva sempre la visione di domani l'altro". E domenica alle 17, a un anno dalla sua scomparsa, lo presenterà nel salone arcivescovile insieme al vescovo Erio Castellucci. Dopo, alle 18, si terrà una messa in memoria di Alessandra e a seguire una cena di beneficenza alla Mensa Ghirlandina, il cui ricavato andrà all'associazione Lilt.

Nel libro - un centinaio di pagine tra pensieri, poesie e immagini - Muzzarelli si toglie la corazza e ci consegna il suo essere più puro, i pensieri più profondi. Li consegna a tutti noi ma, prima ancora, ai suoi figli Daniele e Emma. "Perchè credo - ci dice - sia arrivato il momento dei sentimenti e della speranza. Perché - come diceva sempre Alessandra - l'amore può tutto: moltiplica, non fa sostituire ma implementa il senso della vita. Le persone che abbiamo nel cuore rimangono nel cuore, Alessandra c'è e sta continuando a trasmettere positività. In un pozzo in Africa, in una raccolta fondi alla Bocconi, in un premio dedicato a lei a Roma. Oggi viviamo con lei e questo è un libro di vita".

Un libro che è una promessa, un impegno preso nei confronti della moglie che lo spingeva a scrivere, a raccogliere i pensieri di una vita in cui passato, presente e futuro si intersecano tra immagini e parole. C'è la montagna, ci sono i suoi genitori - sua madre, con cui vuole farsi seppellire, e la preghiera dedicata al padre quando sparse le sue ceneri alla Croce Arcana sotto una pioggia battente-, c'è l'onorevole Paola Manzini (deceduta nel 2009), ci sono i figli (Emma ha criticato il padre per non averla consultata nella scelta della sua foto pubblicata nel libro), c'è soprattutto Alessandra, con la sua speranza e il suo amore.

La sua profonda amicizia con Don Ciotti - "se passava anche solo a cento chilometri da Modena deviava e veniva a trovarla, passavano 40 minuti a parlare e poi andava via"-, la pancia portata per nove mesi con l'orgoglio di chi, del rischio legato alla malattia, non ha mai avuto paura. Il matrimonio e gli anniversari a venire, festeggiati sempre con gli stessi abiti del gran giorno da Bottura, le promesse rinnovate dopo dieci anni - "avevamo deciso di rimetterci i vestiti del matrimonio, io arrivai con lo stesso vestito ma lei naturalmente ne aveva comprato uno nuovo"- .

Ci sono il sorriso e la forza che l'hanno contraddistinta fino all'ultimo giorno "nonostante quei pallini che paragonavamo a quelli delle mimose, sempre da togliere. Il nome di Alessandra e la sua energia continuano, anche se lei è in un'altra vita", ricorda Muzzarelli. "Con questo libro ho smontato le corazze. C'è chi non è d'accordo ma per me era arrivato il momento", conclude. Senza paura, con tanta speranza.