Luminarie, trenini e tanto altro per il Natale in centro storico

Il Natale è alle porte e con Modenamoremio, società di promozione del centro storico di Modena, tornano in città l’Accademia del Ghiaccio in Piazza Roma e il Trenino di Natale.

La prima delle attrazioni, la pista di pattinaggio di fronte all’Accademia Militare, offrirà un’emozionante e imperdibile esperienza dedicata a tutta la famiglia. Sarà aperta fino al 31 Gennaio 2023 (orari e costi su www.modenamoremio.it). Obbligatoria la prenotazione per le scuole e i gruppi superiori alle 10 persone (Tiziana 333/3404249 | Clarissa 333/2396770) così come per le lezioni di pattinaggio (Katia 338/2342204).

Il 4 e il 25 Dicembre e il 6 e il 31 Gennaio alle ore 16:30, inoltre, la pista diventerà un palcoscenico con protagonisti spettacoli sul ghiaccio con la campionessa di pattinaggio Katia Attarantato e le ballerine di Equilibra Danza Aerea.

Il Trenino di Natale torna dal 3 Dicembre con capolinea in Piazza Grande. Sarà attivo tutti i giorni fino all’8 Gennaio, esclusi il 25 Dicembre e il 1° Gennaio (orario: 10 - 12.30 e 15.30 - 19.30). Il 24 e il 31 Dicembre la chiusura sarà anticipata alle 12.30.

Durante le mattine dei giorni feriali, dal 5 al 23 Dicembre, il mezzo sarà a disposizione delle scuole. I bambini fino a 12 anni pagheranno 1 euro e gli adulti 2 euro.

Si ringraziano per il contributo Montana, Roadhouse e Marchio Tradizione e Sapori di Modena.

L’accensione delle tradizionali luminarie è prevista per sabato 3 Dicembre alle ore 17.00 con partenza da Piazza XX Settembre. Ci si dirigerà poi verso Piazza Grande, Piazza Mazzini, Piazza Roma ed infine Piazzale Natale Bruni.

Gli alberi di Natale e gli allestimenti luminosi posizionati in ciascuna piazza sono sostenuti da Fondazione Banco S. Geminiano e S. Prospero, Usco e Marchio Tradizione e Sapori di Modena. Sotto l’abete di Piazza Roma sarà allestito il presepe in ceramica realizzato dall’Istituto d’Arte “A.Venturi”.

Grazie al prezioso contributo del Gruppo HERA, le luci del centro città rimarranno accese fino all’8 Gennaio 2023, con accensioni straordinarie in occasione delle fiere di Sant’Antonio e di San Geminiano. Un ringraziamento particolare va all’Amministrazione Comunale e ai commercianti del centro storico per aver contribuito agli allestimenti luminosi che rendono il cuore della città più attrattivo e accogliente.

Inoltre, a cura della Fondazione Collegio San Carlo, uno scenografico allestimento addobba i portici del Collegio, regalando ai passanti una magica atmosfera natalizia.

Sempre il 3 Dicembre, in Piazza XX Settembre, verrà inaugurata un’installazione firmata Lunati Manufacturing, sorpresa che scalderà il cuore di adulti e bambini. Sarà possibile condividere i propri scatti sulle pagine Facebook e Instagram di @modenamoremio.

Tra le principali novità dell’edizione 2022 del Natale di Modenamoremio, la mostra di presepi napoletani, realizzata dalla bottega d’arte Cantone e Costabile, allestita presso l’Ex Albergo Diurno di Piazza Mazzini, dall’8 Dicembre all’8 Gennaio. La mostra riproduce antiche botteghe dove venivano realizzati prodotti tipici della tradizione modenese. Si ringraziano per il contributo Fondazione Iris Ceramica Group, Teknoedil srl, Marchio Tradizione e Sapori di Modena e Bper Banca.

Sempre Piazza Mazzini, dal 3 Dicembre all’8 Gennaio, ospiterà due installazioni a cura della ditta Nuova Neon srl e Lunati Manufacturing: la stella cometa luminosa e i Re Magi.

A cura di Lunati Manufacturing anche la mostra “Veniamo in pace”, visitabile dall’8 Dicembre all’8 Gennaio presso il cortile interno dell’Istituto d’Arte “A. Venturi” (ingresso via dei Servi, 19).Anche quest’anno sono numerosi gli eventi realizzati in collaborazione con gli associati.

Il 17 Dicembre, dalle ore 16, il Team Enjoy arriva in Piazza Roma per l’Enjoy Christmas Tour, un pomeriggio di musica e danza aerea con una sorpresa per tutti i presenti. Dalle 19.00, il gruppo musicale Nati Così animerà la piazza con musica rock e pizzica salentina.

Il 18 Dicembre, Ologramma Concert e Argento si esibirà alle ore 16.00 in Piazza Grande con il concerto “Sogno di Natale”.

Sempre il 18, a grande richiesta, torna l’evento in collaborazione con il Club Motori di Modena che porta in Largo San Giorgio, le auto d’epoca – sportive della scuderia Modena Corse e consegna doni a tutti i bimbi presenti.

Dal 18 Novembre all’ 8 Gennaio, dalle 8 di mattina all’una di notte, in piazza Matteotti e Largo Porta Bologna, le delizie di Magie di Natale: crêpes, dolciumi, caldarroste, vin brulè, piadine e pata twister. Nei pomeriggi del 9 e 24 Dicembre e 6 Gennaio, dalle 16 alle 19, animazione con la musica di Radio Bruno.

I portici di Piazza Grande ospiteranno il 3 e il 4 Dicembre e dal 15 al 24 Dicembre, dalle 9 alle 20, “Sogni di Natale”, mercatino organizzato dall’Associazione Mercantico.

Il 10 e l’11 Dicembre, sempre in Piazza Grande, la 74^ rassegna di editoria modenese “Libriamodena”, dalle 9 alle 19.

Il 17 Dicembre, tanti oggetti e idee regalo in Largo San Francesco con “L’Art di Modena”.

Un’altra idea regalo per scoprire il gusto della tradizione sono i buoni spesa del Mercato Albinelli, che osserverà aperture straordinarie in occasione delle festività natalizie anche per dare la

possibilità ai visitatori di ammirare l’abete luminoso Modena FC realizzato in collaborazione con Mercato Albinelli e Modenamoremio.

Il programma sopra descritto e l’elenco completo dei negozi associati a Modenamoremio, che contribuiscono ad arricchire il centro della nostra città, sono consultabili anche su www.modenamoremio.it

Si ringrazia per il sostegno e il patrocinio il Comune di Modena.



Un ringraziamento particolare a BPER Banca, main sponsor degli eventi di Modenamoremio.