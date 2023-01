Alla Biblioteca Bla di Fiorano arrivano anche i manga

Al BLA – la biblioteca, ludoteca, archivio di Fiorano Modenese – arriva lo scaffale dei manga! Sei diverse raccolte, più di 250mila episodi in totale. Di Assassination Classroom sono già disponibili tutti i numeri; quasi completa Demon Slayer, mentre Dragon Ball, Naruto, One Piece e Death Note saranno disponibili nei prossimi giorni.

La biblioteca comunale accoglie quindi alcuni fra i manga più amati, assieme a pubblicazioni come Assasination Classroom meno facili da reperire ma di grandissimo interesse per gli appassionati. Lo stesso per Demon Slayer, il manga scritto e disegnato da Koyoharu Got?ge che racconta di un rischioso e avventuroso viaggio.

Poi, quelli che ormai sono dei classici. Una delle serie manga e anime più popolari in assoluto, i suoi volumi hanno venduto più di 260 milioni di copie in tutto il mondo: si tratta di Dragon Ball, il manga scritto e disegnato da Akira Toriyama. Si passa poi a un’altra raccolta, anch’essa quasi al completo, Naruto, scritto e disegnato da Masashi Kishimoto, pronto a far vivere o rivivere ai lettori la storia del ragazzo che voleva diventare Hokage.

Centoquattro episodi, molti già disponibili in biblioteca: ecco One Piece, il manga ambientato in un mondo coperto quasi interamente da oceani e isole. Non da ultimo Death Note, il manga scritto da Tsugumi ?ba e disegnato da Takeshi Obata, che comincia dal ritrovamento di uno strano quaderno nero da parte di un brillante studente di nome Light Yagami…