Il progetto di rartoria circolare Manigolde apre un pop up store in centro a Modena

Tre giorni in un giardino in cui la rigenerazione e la circolarità sono elementi reali e metaforici, la nuova vita degli abiti nelle sue nuove e attualizzate forme, unitamente alle forme naturalmente autogenerate della flora. Succede il 18, 19 e 20 settembre in via Sant'Eufemia 88 a Modena.

Il progetto Manigolde nasce dalle tonnellate di vestiti che vengono donate all'emporio di Mani Tese Finale Emilia, l'associazione, dando vita alla sartoria sociale, è riuscita a dare nuova vita a questo patrimonio di tessuti e accessori, ripensando e ricreando nuovi abiti dalla materia inerte altrimenti destinata allo spreco.

A seconda del tipo di donazione le linee create sono tre: si tratta di capi unici o con uno sviluppo taglia ridotto dettato dalla metratura di tessuto a disposizione. I capi della collezione Manigolde vengono interamente realizzati in sartoria: dal cartamodello al taglio del tessuto fino al confezionamento. La collezione Rimani è composta da capi originariamente donati all'emporio di Mani Tese Finale Emilia e trasformati dalla creatività Manigolde. Mentre la collezione Rimani Puro è composta da abiti vintage perfetti e unici così come sono. Vengono sanificati, rammendati se necessario e riportati al loro splendore.



Ogni capo d'abbigliamento realizzato da Manigolde sartoria sociale è un capo raro, che porta con sé un trascorso fatto di attenzioni e cure per le persone, oltre che per i materiali. Il processo di produzione da valore alle idee e alle competenze di ognuno rispettando i ritmi del singolo.



La sartoria, fondata un anno fa e con già all'attivo due inserimenti lavorativi, ora è pronta con le sue collezioni e si presenta a Modena nell'allestimento curato da OM studio, Elena artigiana floreale e dallo stylist Luca Grillenzoni.

Orari apertura e programma

Venerdì 15.30 – 23.00

21.00 live Lazy Frenky

Sabato 10.00 – 23.00

15.30- 18.00 live Sabrina e Antonella realizzeranno un capo Manigolde

15.30 - 18.00 nel Floral lab di Elena (situato di fronte a OM studio), Alessandro Formigoni di Wasetti realizzerà i suoi vasi in ceramica utilizzando 25 kg di argilla

21.00 live Bob Whoore

Domenica 10.00 – 18.00

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

All'interno dei locali saranno applicate le norme antiCovid in vigore.