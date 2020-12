Natale a Formigine, ventiquattro presepi da cercare in ogni angolo della città

Un'iniziativa che scalda il cuore, nata spontaneamente da alcuni cittadini, con l'obiettivo di mantenere viva quell'atmosfera natalizia che rischia di perdersi tra una decreto e l'altro: è la "caccia al tesoro" dei presepi, nascosti in ogni angolo del comune di Formigine.

Sono ventiquattro i presepi da cercare: partendo da quello sito nell'ex Bar dei Tigli a cura di Proform, fino ad arrivare a quello che adorna la fontana di Piazza de Gasperi. Posti "nascosti", come il sottopassaggio della Coop, o più visibili come quello della fontana del Castello. In legno, dipinti, stilizzati o estremamente dettagliati: ce ne sono per tutti i gusti.

Visitabili in qualsiasi ora del giorno e della notte (coprifuoco permettendo!) animano Formigine coniugando tradizione e innovazione. Per trovarli, un'originale mappa: che la ricerca abbia inizio!

Gallery