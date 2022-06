Maranello: Piccolo circo, iscrizioni ai laboratori

Sono aperte fino all'8 giugno le iscrizioni ai laboratori di piccolo circo organizzati anche quest'anno nell'ambito del PAF! Per Aria Festival: occasioni di divertimento e per mettersi in gioco. I laboratori sono gratuiti e riservati a bambini e ragazzi dai 6 agli 11 anni, e si svolgeranno nel cortile della Parrocchia di Torre Maina dal 27 al 30 giugno e al Centro Giovani dal 4 al 7 luglio. Tutte le info per iscriversi sul sito del Comune di Maranello.