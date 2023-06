Mascherarsi per ritrovare l’umanità, crowdfunding per lo spettacolo “Kobarid - il silenzio degli ultimi”

Una parrucca, un naso rosso e un vestito stravagante. Questi gli elementi che vengo in mente quando si sente la parola “clown”, ed è proprio l’essere clownesco quello che si ritrova in “Kobarid - Il silenzio degli ultimi”, uno spettacolo teatrale che nasce dagli eventi legati alla disfatta di Caporetto e diventa pretesto per raccontare la guerra. Lo spettacolo è nato in modo spontaneo durante le prove, ispirato dalle conferenze e dal libro “Caporetto” di Alessandro Barbero.

Gioele Rossi, attore e autore dello spettacolo, inizialmente voleva raccontare la Prima Guerra Mondiale a parole, mettendosi nel solco del teatro della narrazione. Ben presto, però, si è reso conto che non c’erano parole capaci di descrivere gli orrori della guerra, o meglio le parole non rendevano giustizia alla verità delle testimonianze. Attraverso il corpo, Kobarid racconta la vita di un soldato, rimasto ormai solo a convivere con la fame, la paura, la sete e i combattimenti: attraverso le azioni fisiche, l’attore racconta queste diverse emozioni rimanendo ancorato a un livello di comunicazione non verbale. Il clown è nato spontaneamente dalle improvvisazioni, e dopo i primi mesi di lavoro in solitaria al progetto si è unito Alberto Camanni, inizialmente offrendo uno sguardo esterno e poi collaborando alla regia.

La scelta di lanciare una campagna di raccolta fondi su Produzioni dal Basso - prima piattaforma italiana di crowdfunding e social innovation - arriva per sostenere il pagamento delle spese necessarie per i periodi di prove, indispensabili allo sviluppo del progetto. Per maggiori informazioni: https://www.produzionidalbasso.com/project/sostieni-kobarid-il-silenzio-degli-ultimi/