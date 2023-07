Ristoranti ed enoteche per il Festivalfilosofia, gli 8 Menu filosofici 2023

Sono otto i menu filosofici di questa ventitreesima edizione del Festivalfilosofia, ricavati e creati legando il tema “parola” ai piatti della tradizione gastronomica modenese, proseguendo il progetto di cucina filosofica nato da un’idea di Tullio Gregory. Fin dalla prima edizione, ventidue anni fa, il noto gourmet e indimenticabile membro del Comitato scientifico del festivalfilosofia aveva messo a punto questa occasione di convivialità partendo dalla consapevolezza che la cucina è un “fatto culturale” e la tavola un luogo d’incontro.

Da allora tutti i piatti di questi menu sono realizzati con prodotti tipici del territorio, per valorizzare la tradizione gastronomica modenese, e vengono proposti da ristoranti ed enoteche delle tre città del festival: quasi 60 hanno già aderito, mentre la campagna di adesioni è ancora in corso (in calce gli otto menu con tutte le portate). Non solo le proposte gastronomiche, ma anche le strutture alberghiere e i servizi di trasporto favoriscono la permanenza del pubblico a Modena, Carpi e Sassuolo. Per trovare la soluzione adatta a soggiornare vicino ai luoghi legati al festival si rimanda alla sezione dedicata sul sito visitmodena.it.

Per chi vuole spostarsi tra le varie sedi del festival, oltre a treni e autobus pubblici, è possibile usufruire delle vantaggiose convenzioni attivate con il servizio di taxi che offre tariffe speciali. I taxi offrono anche tariffe convenzionate per raggiungere le strutture ricettive nei pressi degli eventi festivalieri.

Non manca una soluzione veloce ed economica per pranzare e cenare, che permette di seguire i ritmi delle lezioni magistrali e di assaporare piatti e prodotti tipici della provincia di Modena. È la “razionsufficiente”, cestino da asporto in vendita nei giorni del festivalfilosofia a un prezzo massimo di 10 euro; i mix culinari proposti e le quantità sono a discrezione della bottega in base alle proprie specialità legate alla tradizione culinaria modenese.

Cucina Filosofica 2023

1. PRIMI – In principio era il Verbo - Tortellini in brodo - Tagliatelle al ragù - Risotto ai funghi - Lasagne verdi - Tortelli fritti al savor 28

2. GNOCCO – Tradizionario - Cestino con gnocchini fritti e tigelle con lardo, prosciutto di Modena DOP e affettati misti - Verdure in pinzimonio - Zuppa inglese

3. FRITTI – Frittura creativa - Gran fritto alla modenese di carni, verdure, frutta e crema - Pote con pancetta e aceto balsamico tradizionale di Modena - Mascarpone

4. VEGETARIANO – Radici e desinenze - Erbazzone - Tortelli di erbette - Fagioli in umido - Spinaci al burro e parmigiano - Fragole all’aceto balsamico tradizionale di Modena

5. ARROSTI – Verba volant - Maccheroni al pettine con ragù di anatra - Arrosti misti di anatra, faraona e galletto - Patate di Montese arrosto - Salame di cioccolato

6. BOLLITI – Lessico famigliare - Passatelli in brodo - Bollito misto con salse cotte e crude - Purè di patate - Crostata di amarene brusche di Modena IGP

7. PESCE – Acqua in bocca - Crostini caldi con burro e acciughe - Spaghetti allo sgombro - Frittura di alici - Insalata di verdure dell’orto con aceto balsamico tradizionale di Modena - Sorbetto al limone

8. CALICE E TAGLIERE – Taglier corto - Pane comune, gnocco ingrassato - Affettati, Parmigiano Reggiano DOP 30 mesi, formaggi dei colli modenesi - Un calice di vino scelto tra una selezione di Lambruschi DOC modenesi (Sorbara, Castelvetro, Salamino di Santacroce e Modena) e vini bianchi modenesi (Trebbiano e Pignoletto)