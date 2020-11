Il Mese della Scienza si prolunga con tre imperdibili appuntamenti

Si prolunga per tre mercoledì di dicembre (2, 9 e 16) il Mese della Scienza delle biblioteche dedicato alla Matematica con il titolo “Diamo i numeri!”. Nasce infatti con la Biblioteca comunale Crocetta di largo Pucci, il “Mese della Scienza Off”, mini-rassegna online nel progetto delle biblioteche “Ci vediamo a Crocetta!”, che si avvale del contributo del ministero per i Beni e le Attività culturali, nell'ambito del piano “Biblioteca Casa di quartiere”. Tre appuntamenti che prendono le mosse da tre novità editoriali su matematica e dintorni, in continuità con la rassegna appena conclusa con il buon gradimento degli appuntamenti spostati online e sui social a causa dell’emergenza Covid-19. Gli incontri si svolgono alle 18,30, liberamente accessibili in streaming in diretta Facebook alle pagine “biblioteche.modena” e “bibliomo”, e sul canale YouTube “Biblioteche Modena e Archivio Storico”.

Mercoledì 2 dicembre il primo appuntamento è con Antonietta Mira, esperta di big data e docente di statistica all'Università della Svizzera italiana, e Armando Massarenti, filosofo della scienza e firma storica del “Sole 24 ore”. I due dialogano con il giornalista Gianluca Dotti su “La pandemia dei dati”. Un libro scritto a quattro mani che affronta il tema, attualissimo, dell'overdose di dati che invade la nostra vita. Un'esplosione di tabelle, grafici, sondaggi, proiezioni statistiche che l'epidemia di Covid-19 ha reso quasi ingestibile. Come difendersi? Qualche nozione di calcolo probabilistico e molto buon senso vengono in soccorso di chi non vuol perdere l'orientamento.

Mercoledì 9 dicembre è la volta di Chiara Valerio, matematica, scrittrice, dirigente editoriale, nonché fresca autrice di “La matematica è politica”, un pamphlet al confine tra letteratura e saggistica in cui si stabilisce un parallelo tra matematica e democrazia, “due aree che non subiscono la dittatura dell’urgenza”. Il libro si può leggere anche come storia del personale apprendistato dell'autrice alla matematica e alla cittadinanza critica. Chiara Valerio è a colloquio con Rita Fioresi, matematica dell'Università di Bologna.

Mercoledì 16 dicembre l'ultimo degli appuntamenti in programma ci porta al cospetto della “Sfrontata bellezza del cosmo” con Licia Troisi e Gianluca Dotti. Astrofisica di formazione e scrittrice fantasy per passione, Licia Troisi ha pubblicato il suo primo romanzo a 21 anni, nel 2004, e da allora si è affermata come autrice fantasy italiana di successo, dando vita a un vero e proprio universo fantastico, “Il mondo emerso”.

Il programma aggiornato è sul sito del Comune di Modena. Informazioni telefoniche al numero 059 2033606.

Chi avesse perso o desideri rivedere gli appuntamenti online già svolti del Mese della Scienza, può farlo collegandosi al canale YouTube delle Biblioteche comunali di Modena, dove sono disponibili liberamente.