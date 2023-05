A Mirandola con la 219^ edizione della Fiera Campionaria

Mirandola indossa il vestito della festa. Per cinque giornate, dal 12 al 16 Maggio, la 219^ edizione Fiera Campionaria, animerà strade e piazze del cuore storico della città dei Pico, con eventi, spettacoli, e mostre. Una grande occasione, per tutto il territorio comunale, interamente coinvolto in una delle occasioni più attese dai mirandolesi e non solo. Confermata – dopo il successo della scorsa edizione – la promozione della mobilità sostenibile e la tutela dell’ambiente. La Fiera, entrando nel merito, si prefigge l’obiettivo di diventare volano del cicloturismo e, più in generale, aprire le proprie porte a tutti gli appassionati della bicicletta: un mezzo ideale per andare alla scoperta di Mirandola, delle frazioni e delle valli, vero e proprio scrigno faunistico ed ambientale.

Diversi gli eventi in programma nel corso della 5 giorni: si parte il 12 maggio con inaugurazione e taglio del nastro sul palco di piazza Costituente, preceduti in mattinata dall’avvio delle iniziative per le classi denominate “A scuola in fiera” con il laboratorio creativo “Un murales per le api”, momento che sarà ulteriormente impreziosito dalla manualità delle sfogline nello spazio denominato “Gustosa”: un vero e proprio “lab”, per la realizzazione dei maccheroni al pettine (tipicità del territorio), a cura del Comitato maccherone al pettine delle Valli Mirandolesi. Dalla buona tavola alla moda: sempre nella serata inaugurale è prevista “Sfilandola”: un momento di condivisione del centro storico attraverso una sfilata di moda organizzata dai commercianti del centro storico.

Tre le prime serate da segnare col cerchio rosso sul calendario: Sabato 13 maggio, alle 21.00, sul palco di Piazza della Costituente la grande musica sarà protagonista con la serata “Radio Stella Live” (con annessa diretta sull’emittente radiofonica di tutta la serata condotta dai Djs e dagli speaker dell’emittente). Domenica 14 maggio, sempre alle 21.00 sul palco della centrale piazza cittadina, sarà la volta del “cacciatore di striscione negli stadi” Cristiano Militello, direttamente dal TG satirico di Striscia la Notizia. Lunedì 15 maggio attraverso un progetto ideato e condiviso con Sinergas e Fondazione Scuola di Musica Guglielmo Andreoli si svolgerà la seconda edizione di Satellite, una serata musicale per valorizzare la creatività, l’originalità e l’intraprendenza di giovani musicisti e cantanti. Ed infine, grande chiusura con il duo comico di cabarettisti “PanPers” che porteranno tante risate nella città dei Pico.

Fabrizio Gandolfi (Assessore alla promozione del Territorio): “In questa edizione ritoccheremo in positivo tutti i record di attività in programma toccando, in soli cinque giorni, quota 40 fra mostre laboratori per scuole, serate informative, biciclettate, passeggiate, sport, musica, spettacolo e divertimento. Oltre ai grandi ospiti degli eventi serali, saranno diverse le novità: il “PalaPico”, una tensostruttura a forma ottagonale posizionata in Piazza della Conciliazione, ospiterà: laboratori per bambini, aperitivi divulgativi, incontri, dibattiti, animazioni per famiglie ed una serie totem grafici che rappresenteranno e faranno conoscere la Mirandola virtuosa da scoprire. Due saranno i palchi spettacolo ad animare l’evento in contemporanea: Palco di Piazza della Costituente ed il Palco di Piazza Castello che ospiterà le esibizioni di artisti, musicisti ed animazioni locali”.