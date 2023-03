A Mirandola il Rotary Day 2023 è sulle note di Verdi

Come da tradizione, Mirandola ha partecipato anche per il 2023 alle celebrazioni per il Rotary Day – il 118esimo anniversario della fondazione del Rotary a livello globale – con una grande serata di musica e servizio. Lo scorso sabato 25 febbraio, due giorni dopo la data esatta della ricorrenza, presso l’Aula Magna dell’Auditorium Rita Levi Montalcini si è tenuto il concerto “Sempre Verdi”, per celebrare i 210 anni dalla nascita di Giuseppe Verdi in un evento in collaborazione con la "Fondazione Scuola di Musica C. e G. Andreoli”. Protagonisti della serata verdiana i 98 ragazzi e ragazze della Banda Giovanile “John Lennon”, magistralmente diretti da Maestro Mirco Besutti che l’ha fondata nel 1998. Voce narrante dell’evento Patrizio Bianchi, che ha intervallato i brani raccontando la storia dell’autore.

Presente alla serata il Governatore del Distretto Rotary 2072 (Emilia Romagna e San Marino) Luciano Alfieri, che ha sottolineato come il tema dell’annata Rotariana in corso – Imagine Rotary – ben si identifichi coi valori portati avanti dal progetto di musica d’insieme. Il Governatore e la Presidente del Rotary di Mirandola Stefania Pellacani hanno poi consegnato l’assegno alla presidente della Fondazione Elena Malaguti, per continuare a sostenere il progetto Tutoring a supporto dell’inclusione e del coinvolgimento di tutti le ragazze e i ragazzi coinvolti nel progetto.

La raccolta fondi ha permesso anche di sostenere l’attività della banda giovanile “John Lennon”, contribuendo in modo significativo all'organizzazione del loro prossimo viaggio. Infatti, grazie alla generosità di tutti coloro che hanno partecipato, i ragazzi voleranno a New York per portare la musica e Mirandola in tutto il mondo.

“Siamo orgogliosi di aver sostenuto questo progetto che promuove l'arte e l'inclusione dei giovani, valori che il Rotary di Mirandola sostiene da sempre con convinzione”, ha aggiunto Stefania Pellacani. “Voglio ringraziare ancora tutti per aver partecipato a questo evento speciale, che rimarrà nei nostri cuori come un momento di grande solidarietà e di amore per la musica. I giovani, e non è mera retorica, rappresentano il nostro futuro. Formare i giovani secondo i principi fondanti di una società sana e solida è il nostro doveroso compito quotidiano. Siamo perciò onorati di sostenere il progetto Tutoring, che consiste nell’affiancare alunni ed ex alunni della scuola di musica in un percorso di accoglienza, sostegno e aiuto a ragazze e ragazzi con bisogni educativi speciali per una crescita reciproca e per costruire insieme un mondo certamente migliore”.

Il Rotary è un’associazione mondiale di imprenditori e professionisti, di entrambi i sessi, che prestano servizio umanitario, che incoraggiano il rispetto di elevati principi etici nell’esercizio di ogni professione e che si impegnano a costruire un mondo di amicizia e di pace. Il Rotary Club di Mirandola è parte del Distretto 2072 ed è stato fondato nel 1969.